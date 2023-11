Black Friday: Software-Schnäppchen von Office bis Photoshop mit bis zu 50 Prozent Rabatt

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Black-Friday-Zeit ist Schnäppchenzeit – das gilt natürlich auch für den Bereich Software. Wir haben uns bei den wichtigsten Anbietern umgesehen und für euch eine Liste mit interessanten Software-Deals zusammengestellt. Nutzt am besten das Inhaltsverzeichnis, um direkt zur Kategorie zu gelangen, die für euch interessant ist.

Microsoft Office 365 Family für bis zu 6 Geräte

Noch immer ist Microsoft ganz vorne mit dabei, wenn es um Bürosoftware geht. Denn die Alternativen wie Libre Office können viel, aber nicht alles. Und außerdem gibt es zu Office 365 in der Jahreslizenz immer auch reichlich Cloud-Speicher dazu. Im Hinblick auf die günstigsten Preise ist Amazon einmal mehr vorne dabei. Interessanter als das reine Office-365-Family-Paket für sechs Nutzer und ein Jahr für 57,99 statt 99,99 Euro* ist die Kombination zwischen besagtem Office-Paket (das dann sogar 15 Monate gültig ist) mit Norton 360 Deluxe* oder McAfee Total Security* jeweils für ein Jahr. Das kostet je 60,99 Euro.

Serif Affinity 2: Der Preisbrecher als CC-Alternative

Ganze 40 Prozent gibt es auf die Softwarelösung Affinity 2, also den Affinity Designer, Affinity Photo 2 und Affinity Publisher 2. Die Affinity-Software gilt als durchaus leistungsfähige Alternative zu den Adobe-Creative-Cloud-Produkten, die es mittlerweile ja nur noch im Abomodell gibt und die deutlich teurer sind als die drei hier vorgestellten Softwarepakete. Das Angebot gilt sogar über den Black Friday hinaus bis zum 6. Dezember 2023. Für Neukunden sind Einzellizenzen der Mac- und Windows-Versionen damit aktuell für 44,99 Euro* zu haben, das gesamte Paket kostet 107,99 Euro* (regulär 74,99 Euro beziehungsweise 179,99 Euro) und die iPad-Apps gibt es zum jeweils einmaligen Kaufpreis von 11,99 Euro (regulär 19,99 Euro). Weitere Infos zu Affinity sowie kostenlose 30-tägige Testversionen für alle Produkte findet ihr hier.

Auch auf die im Abo erhältliche Creative Cloud von Adobe gibt es aktuell 50 Prozent Rabatt, allerdings nur noch bis zum Black Friday selbst. Wer aktuell die gesamte Cloud mit allen Applikationen bucht, der zahlt also statt 66,45 nur 33,20 Euro*. Die einzelnen Anwendungen sind dagegen nicht reduziert, sodass du auch schon für Acrobat Pro 23,79 Euro im Monat oder für Photoshop 25,99 Euro monatlich zahlst.

Günstiger als das dort angebotene Foto-Abo mit Photoshop, Lightroom und Lightroom Classic (bei Adobe selbst für ein Jahr monatlich 11,49 Euro) ist besagtes Abo übrigens als Prepaid-Voucher bei Cyberport, wo das Ganze mit ebenfalls 20 Gigabyte Speicherplatz 72,90 statt 138 Euro* kostet.

Corel Draw günstiger und Painter Essentials 8 dazu

Ein alter Bekannter ist Corel Draw. Das Programm gibt es schon seit den frühen Neunzigern und die Graphics Suite 2023 eignet sich als Lösung für Vektor-Illustration, Layout, Bildbearbeitung und Typografie mit den üblichen Collaboration-Ansätzen. Zum Black Friday gibt es bis zu 35 Prozent Rabatt, sodass die Corel Draw Graphics Suite 2023 für 239 statt 369 Euro* erhältlich ist.

Cyber Security: Sicherheitspakete von F-Secure

Interessant sind auch noch einige Sicherheits-Tools, die ja schon traditionell jeweils als Jahreslizenz verkauft werden, was die Updates betrifft: F-Secure Total für fünf Geräte und gleich zwei Jahre Virenschutz gibt es bei Notebooksbilliger für 35,09 statt 116,99 Euro* (oder für ein Jahr für 28 Euro*). F-Secure Internet Security für fünf Geräte und zwei Jahre ist mit 19 statt 112,99 Euro Listenpreis* sogar noch günstiger.

Steuer-Software von Wiso und Steuersparerklärung

Eine beliebte Softwaregattung zu dieser Jahreszeit sind stets die Steuerprogramme, die vorausschauende Steuerzahler:innen schon jetzt fürs nächste Jahr kaufen. Hier gibt’s bei Amazon beispielsweise Wiso Steuer 2024 – am günstigsten mit dem reinen Aktivierungscode per Mail ohne Software-Datenträger für 22,99 Euro statt 44,99 Euro*. Die Steuersparerklärung für 2024 (also das Steuerjahr 2023) gibt’s für 23,77 Euro statt 33,95 Euro*, also auch immerhin noch mit 30 Prozent Rabatt.

