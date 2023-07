Automatisiertes Fahren bis Level 4: BMW eröffnet neue Teststrecke

Als erste Autohersteller in Deutschland hatte BMW Mitte Juni 2023 die Erlaubnis für teilautomatisiertes Fahren erhalten – zumindest mit einer Geschwindigkeit von 130 Kilometer pro Stunde.

Autobahn: Ausnahmegenehmigung für BMW

Die Ausnahmegenehmigung des Kraftfahrt-Bundesamts gilt für den Autobahnassistenten von BMW. Dank dem System können Fahrer:innen künftig auf der Autobahn für längere Zeit die Hände vom Lenkrad nehmen.

Darüber hinaus soll das Fahrzeug damit bei Geschwindigkeiten von 60 bis 180 Kilometer pro Stunde selbsttätig Überholmanöver und Spurwechsel vornehmen, wie Focus Online schreibt. Damit hätte BMW hier Level 3 des autonomen Fahrens erreicht.

Hochautomatisierte Level-4-Parklösung ab 2025

Eingebaut ist das System in Deutschland bisher allerdings lediglich im neuen 5er-BMW. Ab 2025 soll die sogenannte „Neue Klasse“ von BMW-Fahrzeugen dann auch mit einer hochautomatisierten Level-4-Parklösung ausgestattet sein. Die Funktion wird man aber wohl als On-Demand-Angebot gegen eine Gebühr freischalten müssen.

Um die Automatisierung seiner Fahrzeuge voranzutreiben, hat BMW jetzt ein 600 Hektar großes Erprobungsgelände für automatisiertes Fahren und Parken eröffnet. Die neue Teststrecke befindet sich im tschechischen Sokolov.

BMW hat nach eigenen Angaben 300 Millionen Euro in das Future Mobility Development Center (FMDC) genannte Gelände gesteckt. Der Standort soll eine Schlüsselrolle bei der zukünftigen Mobilitätsentwicklung des Unternehmens einnehmen, wie BMW mitteilt.

Erprobung von automatisiertem Fahren bis Level 4

Neben dem FMDC hat BMW schon Erprobungsflächen in Aschheim bei München, im französischen Miramas und Arjeplog in Schweden. Das Testgelände in Sokolov ist aber exklusiv für die Erprobung von automatisiertem Fahren und Parken bis Level 4 entworfen worden.

Dort sollen verschiedene Fahrsituationen an Orten wie der Stadt, dem Land und auf der Autobahn simuliert werden. „Wir können unsere Test-Module direkt hintereinander ohne Stopp durchfahren. Das macht unsere Erprobung maximal realistisch, sicher und kundennah“, sagt Entwicklungsvorstand Frank Weber.

Das Testgelände und seine Ladeinfrastruktur wird laut BMW zu 100 Prozent mit Grünstrom aus erneuerbarer Energieerzeugung betrieben. Außerdem wurde ein innovatives Wasserbewirtschaftungssystem installiert, bei dem Regenwasser aus der Hochbauzone gezielt gesammelt und zur Bewässerung der Strecken genutzt wird.

