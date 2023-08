10 Minuten laden für 400 Kilometer: CATL präsentiert Turboakku

Der chinesische Batteriehersteller und Tesla-Zulieferer CATL hat eine schnell aufladbare Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) namens Shenxing vorgestellt. Diese soll bereits nach zehnminütiger Aufladung eine Reichweite von 400 Kilometern garantieren und so eine „Ära des superschnellen Ladens von Elektrofahrzeugen“ einläuten. Die Massenproduktion der LFP-Batterie wird für Ende des Jahres erwartet. Ab dem ersten Quartal 2024 werden voraussichtlich die ersten mit der neuen CATL-Batterie ausgestatteten E‑Autos auf den Markt kommen.

Laut Angaben von CATL könne die LFP-Batterie auch bei Temperaturen von minus zehn Grad Celsius in 30 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen werden. Insgesamt strebt CATL eine Gesamtreichweite von 700 Kilometern pro Aufladung an. Teslas Supercharger ist aktuell in der Lage, das Model 3 innerhalb von 15 Minuten mit einer Reichweite von bis zu 275 Kilometern zu versorgen.

„Wir hoffen, dass die Shenxing-Batterie dank der verbesserten Technologie und der geringeren Kosten zu einem Standardprodukt wird, das für jedes Elektrofahrzeug erhältlich ist“, sagte Gao Han, CTO der CATL-EV-Einheit, während einer Pressekonferenz am Mittwoch, auf der die Shenxing-Batterie offiziell vorgestellt wurde.

LFP-Batterien deutlich günstiger

Die Shenxing-Batterie setzt auf Lithium-Eisenphosphat anstelle der herkömmlichen Materialien wie Nickel, Kobalt oder Aluminium, die in einem Großteil der aktuell erhältlichen Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden. Diese Metalle sind in der Rohstoffgewinnung oft mit problematischen Arbeitsbedingungen verbunden. Zusätzlich kosten LFP-Batterien in der Herstellung etwa 20 Prozent weniger als Lithium-Ionen-Batterien mit vergleichbarer Energiekapazität.

Im April dieses Jahres stellte CATL bereits die sogenannte Condensed Battery vor. Diese wurde speziell für E‑Flugzeuge entwickelt und weist eine außergewöhnliche Energiedichte von 500 Wattstunden pro Kilogramm auf. Die Condensed Battery soll noch in diesem Jahr produziert und künftig auch in Elektroautos eingesetzt werden.

