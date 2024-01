CES 2024: Das sind die ersten großen Highlights

Jedes Jahr stellen Startups und Technikriesen spannende Neuerungen vor. Die vorgestellte Software und Hardware können lustige Gadgets sein – oder den Weg weisen für die Tech-Zukunft. Auch 2024 liefert die Messe in Las Vegas wieder einmal eine Menge Highlights und faszinierende Ankündigungen.

Spannende Bildschirme

Es ist ein CES-Klassiker: Jedes Jahr stellen Samsung, Sony, LG und Co. ihre neuen Fernsehbildschirme vor. Sie lösen höher auf, spiegeln weniger und sind generell groß und schön. So präsentiert Samsung in diesem Jahr 8K-Fernseher, bei denen die Bildschirmauflösung mithilfe von KI hochskaliert werden kann. Das allein ist aber kein Highlight. Viel interessanter sind die transparenten Bildschirme, die LG und Samsung vorgestellt haben. Zwar gab es schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder transparente Fernseher, doch nun machen die Unternehmen Ernst. Die beiden Screens haben aber unterschiedliche Anwendungsbereiche.

Der Signature OLED T 4K von LG ist für das heimische Wohnzimmer gedacht und soll noch in diesem Jahr erscheinen. Schaut man nicht gerade einen Film oder eine Serie, kann der Bildschirm mit seinem schönen Bildschirmschoner glänzen, der einen kleinen Tiefeneffekt hat. Sollte der Hintergrund des transparenten Bildschirms stören, lässt sich ganz einfach ein schwarzer Hintergrund-Screen hochfahren. Zusätzlich gehört der Signature OLED T 4K zur Zero-Connect-Reihe. Das bedeutet, dass alle Anschlüsse wie etwa Fernsehkabel oder externe Geräte per HDMI an die sogenannte Zero-Connect-Box angeschlossen werden. So bleibt der transparente Fernseher minimalistisch und nimmt im Zimmer kaum Raum ein.

Die transparenten Bildschirme von Samsung gehen in eine andere Richtung. Das koreanische Unternehmen stellt seinen Transparent-Micro-LED-Screen mit einem besonderen Use-Case vor: So sollen die Bildschirme Filme immersiver gestalten und Zuschauer:innen bei Sportevents mit hilfreichen Visuals live unterstützen. Samsung gibt allerdings noch kein Erscheinungsdatum bekannt.

Die Haushaltshilfen kommen

Seit Star Wars wünschen sich viele auch einen kleinen Druiden, der bei allen Alltagsaufgaben helfen kann. Nun starten mal wieder LG und Samsung mit ihren smarten KI-Robotern das Rennen zum Druidenassistenten, der die gesamte Umgebung wahrnehmen kann.

Der unbenannte LG-Bot fährt auf zwei Rädern durch deine Wohnung und erkennt dank künstlicher Intelligenz deine Sprache und dein Gesicht. Das kleine Gerät legt als DJ passende Musik auf und soll sogar das Haus bewachen können. Während geladene Gäst:innen eine nette Begrüßung bekommen, bekommst du bei ungewöhnlichen Aktivitäten eine Benachrichtigung.

Auch Samsung hat auf der CES einen Roboter in der Tasche. Das gelbe Gerät, das auf den Namen Ballie hört, wurde bereits 2020 vorgestellt. Jetzt bekommen wir eine Demo, die es in sich hat. Ähnlich wie der LG-Roboter patrouilliert der gelbe Ball durch dein Zuhause und benachrichtigt dich bei Auffälligkeiten. Ballie kann mit einem eingebauten Projektor aber auch Filme abspielen und smarte Geräte kontrollieren.

Sowohl beim LG-Roboter als auch bei Ballie gibt es weder einen Preis noch ein Releasedatum. Die Ankündigungen machen auf jeden Fall Lust auf mehr.

Gaming mit KI

Ein weiteres Highlight liefert Nvidia – allerdings nicht mit neuen Grafikkarten. Die wohl spannendste Ankündigung ist Nvidia ACE (Avatar Cloud Engine), das KI im Gamingbereich auf die nächste Stufe bringt. Die Engine hilft Spieleentwickler:innen, immersivere Unterhaltungen zwischen den Gamer:innen und den NPCs im Spiel zu gestalten, die mithilfe von KI zu realistischen Gesprächspartner:innen werden können. Dabei schafft es das Sprachmodell, die Sprachausgabe an die Lippenbewegungen anzupassen und auch auf gesagte Informationen von Spieler:innen zu reagieren. Dabei berücksichtigt die KI die Backstory, die Persönlichkeit des NPC und die Situation und die Umgebung. Durch die ACE werden Spiele wohl definitiv immersiver.

Zwei Betriebssysteme in einem

Einen Hingucker hat Lenovo am Start. Das Thinkbook Plus Gen 5 Hybrid ist kein gewöhnlicher Laptop. Denn der mobile Computer läuft mit Windows und Android – aber nicht zeitgleich. Die Intel-Hardware samt Windows 11 versteckt sich in der abnehmbaren Tastatur. Das Tablet-Display läuft währenddessen dank eines Qualcomm-Chips mit Android im Gepäck. Schon vor zehn Jahren haben sich Hersteller an einem Hybrid-Mmodell versucht, doch das Thinkbook Plus Gen 5 Hybrid von Lenovo macht einen sehr durchdachten Eindruck. Dockt man die beiden Elemente an, kann man sich entscheiden, welches Betriebssystem man nutzen möchte. Auch Lenovo hat zu seinem Produkt noch keine Preise genannt. In den Handel soll der Tablet-PC wohl im zweiten Quartal des Jahres kommen.

