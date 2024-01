Nie wieder aufladen: Lenovo zeigt kabellose Maus und Tastatur mit Solarzellen

Mit Solarzellen ausgestattete Computertastaturen, die nur selten oder nie nachgeladen werden müssen, gibt es schon. Lenovo hat im Rahmen der Elektronikmesse CES 2024 in Las Vegas jetzt aber neben der Tastatur auch eine Maus vorgestellt, die angeblich ganz auf externe Stromquellen verzichten kann.

Maus und Tastatur: Nur Licht und Bewegung

Bei beiden Geräten handelt es sich noch um Konzeptmodelle. Lenovo verrät in der Mitteilung auch nicht allzu viel über den konkreten technologischen Ansatz hinter der Stromerzeugung.

Auf dem Produktbild ist immerhin zu erkennen, dass die Tastatur über ein Solarpanel aufgeladen wird, das sich beinahe über die gesamte Breite zieht. Links daneben befindet sich ein auffälliger Drehknopf, der wohl zur Lautstärkeregelung dient.

Oder soll darüber vielleicht auch ein Teil der Energieversorgung geregelt werden? Schließlich nennt Lenovo seine Konzeptgeräte „Mechanical Energy Harvesting Combo“. Wäre also zumindest nicht abwegig, wenn auch unpraktisch, wenn die Tastatur sich über irgendeine Art mechanischer Bewegung aufladen ließe.

Maus wird durch Bewegung geladen

Die Maus, bei der Solarzellen wenig Sinn ergeben würden, dürfte sich entsprechend über Bewegung aufladen lassen – also direkt bei der Bedienung. Leider ist nicht klar, wie viel Energie sich so erzeugen ließe, also insbesondere, ob die Maus damit tatsächlich auskommen würde.

Wie Golem schreibt, hat zumindest die Maus zusätzlich einen USB-C-Port verbaut, über den sie sehr wahrscheinlich auch aufgeladen werden könnte. Ob auch die Tastatur über einen solchen Anschluss verfügt, ist anhand des Produktbildes nicht zu erkennen.

Kabellos per WLAN oder Bluetooth verbindbar

Mit dem Computer verbunden werden die beiden Peripheriegeräte jedenfalls per Bluetooth oder WLAN (2,4 Gigahertz). Eine – zusätzliche – Verbindung via Kabel scheint Lenovo nicht vorgesehen zu haben.

Ebenfalls aus den spärlichen Bildinformationen abzulesen ist, dass Lenovo die Tastatur recht schmal gehalten hat. Einen Ziffernblock gibt es nicht. Die Tasten sind beleuchtet und zeigen die Haupt- und mögliche Zusatzfunktionen an.

Ergonomische Gestaltung, kein Zifferblock

Die Maus ist ergonomisch gestaltet und kommt mit einem beleuchteten Drehrad sowie einer Daumentaste – letztere zusätzlich zu den beiden Maustasten, die sich rechts und links vom Drehrad befinden.

Wann die Maus-Tastatur-Combo auf den Markt kommt und wie teuer sie sein wird, ist nicht bekannt. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

