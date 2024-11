ChatGPT-App bekommt nützliche Updates: Was Windows- und macOS-Nutzer ab sofort erwartet

Auf Social-Media-Plattformen wie X hat OpenAI zwei neue Funktionen für ChatGPT offenbart. Wie das Unternehmen verrät, soll dadurch die Nutzung des KI-Programms auf Windows- und macOS-Systemen verbessert werden. Den Anfang macht dabei eine App, die sich Windows-Nutzer:innen schon lang gewünscht haben.

Anzeige Anzeige

ChatGPTs Windows-App für alle

Ab sofort steht die Windows-App für ChatGPT zum Download bereit. Die Neuerung ist dabei, dass diese jetzt auch von allen genutzt werden kann, die einen kostenlosen Account bei ChatGPT haben. Zuvor konnten nämlich nur User:innen mit einem Abonnement auf die Windows-App zugreifen. Zudem war diese noch als Testversion ausgewiesen.

Anzeige Anzeige

Jetzt sind die Arbeiten an der App offenbar so weit fortgeschritten, dass alle ChatGPT-User:innen loslegen dürfen. Die KI-App bietet den Vorteil, dass ihr sie deutlich schneller aufrufen könnt. Ihr könnt sie über die Tastenkombination Alt + Leertaste jederzeit öffnen und dort weiter chatten, wo ihr zuletzt aufgehört habt. Einige Features – wie Advanced Voice – können zwar auch in der Windows-App genutzt werden, benötigen dann aber doch ein ChatGPT-Abonnement.

OpenAI hat macOS-User:innen bei den Neuerungen nicht vergessen. Nach dem Update kann die KI in der App für macOS mit einigen Entwicklungstools interagieren. Dazu zählen VS Code, Xcode, Terminal und iTerm2. Verbindet ihr ChatGPT mit den besagten Apps, kann die KI direkt auf Inhalte aus den Anwendungen zugreifen. So müsst ihr keine Codezeilen mehr kopieren und könnt direkt Fragen zu den Inhalten stellen, die ChatGPT einsehen kann.

Anzeige Anzeige

Das Unternehmen betont, dass ihr dabei aber jederzeit den Überblick haben sollt, was ChatGPT einsehen kann. Zudem ist die Funktion standardmäßig deaktiviert. Zunächst steht die Funktion für alle Abonnenten mit ChatGPT Plus oder Team-Accounts bereit. In den nächsten Wochen sollen auch Enterprise- und Edu-Nutzer:innen Zugriff bekommen. Künftig will OpenAI die Funktion auch noch weiter ausbauen und weitere Apps für Programmierer:innen einbinden.

6 Bilder ansehen Lokale KI: Mit diesen 5 Tools kein Problem Quelle: Midjourny / t3n

Mehr zu diesem Thema