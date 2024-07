Karriere-Tipps zum Fremdschämen: ChatGPT-Bot nimmt Linkedin-Influencer auf die Schippe

Linkedin ist primär eine Plattform, auf der ihr euch mit anderen vernetzen könnt. Viele Menschen nutzen die Plattform aber auch zur fragwürdigen Selbstdarstellung. Diese Posts kommen so oft vor, dass die Gen Z sich sogar einen Spaß daraus macht und diese Selbtsdarsteller:innen parodiert. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Instagram-Nutzer „tomkraftwerk„. Er hat einen ChatGPT-Bot erstellt, der peinliche Linkedin-Posts erstellt.

Skurrile Business-Learnings dank ChatGPT

In seinem „Business Cringe Generator“ könnt ihr einfach ein Ereignis eingeben, um das sich der Linkedin-Post drehen soll. Das allein reicht der KI schon aus, um euch Business-Erkenntnisse daraus zu generieren. Wer es noch genauer haben möchte, kann auch noch ein bestimmtes Themengebiet für das Learning festlegen.

Die KI funktioniert dabei mit so ziemlich allen Situationen. Wir haben uns auch zwei Linkedin-Posts erstellen lassen. Denn wir wollten schon immer wissen, was wir aus „Sommerlichen Temperaturen“ über „Teamwork“ am Arbeitsplatz lernen können. Die KI hat da einige Ideen:

4 Dinge, die ich über Teamwork wegen der sommerlichen Temperaturen gelernt habe

Neulich, als das Thermometer die 35-Grad-Marke knackte, habe ich eine wichtige Lektion über Teamwork erfahren.

Wie man zusammen durch die Hitze kommt:

Cool bleiben, zusammen : Gemeinsame Eispause im Park – nichts verbindet mehr als ein spontaner Cool-Down.

: Gemeinsame Eispause im Park – nichts verbindet mehr als ein spontaner Cool-Down. Adapt or die : Flexible Arbeitszeiten einführen, um die heißesten Stunden zu vermeiden. Ein echter Gamechanger!

: Flexible Arbeitszeiten einführen, um die heißesten Stunden zu vermeiden. Ein echter Gamechanger! Hydration is key : Ein gemeinsamer Wasserspender und regelmäßig erinnernde Hydration-Breaks – kleine Dinge, große Wirkung.

: Ein gemeinsamer Wasserspender und regelmäßig erinnernde Hydration-Breaks – kleine Dinge, große Wirkung. Outdoor Brainstorming: Frische Luft und ein bisschen Schatten – kreative Ideen sprudeln am besten im Freien.

Diese heißen Tage haben mir gezeigt, dass wahres Teamwork darin besteht, gemeinsam die Herausforderungen zu meistern und dabei sogar Spaß zu haben!

Auch ihre eigenen peinlichen Posts kann der ChatGPT-Bot in passende Learnings umwandeln. So haben wir die KI gefragt, was wir aus „peinlichen Linkedin-Posts“ über unsere „Business-Chancen“ lernen können:

5 Dinge, die ich über Business-Chancen wegen peinlicher Linkedin-Posts gelernt habe

Vor Kurzem habe ich ein paar peinliche Linkedin-Posts veröffentlicht und dabei wertvolle Einsichten über Business-Chancen gewonnen.

Wie peinliche Posts zu Business-Chancen führen können:

Visibility is everything : Auch peinliche Posts ziehen Aufmerksamkeit auf sich. Jede Sichtbarkeit ist eine Chance.

: Auch peinliche Posts ziehen Aufmerksamkeit auf sich. Jede Sichtbarkeit ist eine Chance. Engagement durch Authentizität : Ehrliche und menschliche Fehler machen uns relatable. Authentizität schafft Vertrauen und öffnet Türen.

: Ehrliche und menschliche Fehler machen uns relatable. Authentizität schafft Vertrauen und öffnet Türen. Learning from Mistakes : Aus Fehlern lernen und wachsen – zeigt Lernbereitschaft und Entwicklungspotenzial.

: Aus Fehlern lernen und wachsen – zeigt Lernbereitschaft und Entwicklungspotenzial. Unexpected Connections : Manchmal führen peinliche Posts zu unerwarteten Verbindungen und Netzwerkmöglichkeiten.

: Manchmal führen peinliche Posts zu unerwarteten Verbindungen und Netzwerkmöglichkeiten. Resilience: Der Umgang mit negativen Reaktionen zeigt Stärke und Durchhaltevermögen – beides wertvolle Eigenschaften im Business.

Diese Erlebnisse haben mir gezeigt, dass selbst peinliche Momente auf Linkedin neue Türen öffnen und ungeahnte Business-Chancen bieten können.

Die schlimmsten Buzzwords aus dem Büro

