ChatGPT: Diese Funktionen für die Desktop-App sind neu

Das Unternehmen stellte am vorletzten Tag seiner Präsentationsreihe „“12 Days of OpenAI“ ein paar kleinere Neuerungen für die Desktop-App seines Chatbots ChatGPT vor. In einem Video-Livestream demonstrierten drei Mitarbeiter, wie der Chatbot in Interaktion mit anderen Apps und Programmen als Assistent fungieren kann.

Ein Manko dabei: Es ging ausschließlich um die Desktop-Anwendung für den Mac. Damit blieb die große Mehrheit potenzieller User:innen, die einen Windows-Rechner verwenden, außen vor. Dies monierten etliche Zuschauer in den Kommentaren zu dem Video.

So kann ChatGPT mit Warp interagieren

Über das Feature „Working with Apps“ können Nutzer:innen der Desktop-Anwendung für Mac alle Apps anzeigen, in denen ChatGPT als Assistent dienen kann.

Darunter ist ab jetzt der Terminal-Emulator Warp. ChatGPT ist seit 2023 in das Programm integriert, OpenAI-Chef Sam Altman ist einer der Investoren von Warp.

Säulendiagramm in Weihnachtsoptik

Über ein in Warp geöffnetes ChatGPT-Fenster kann man nun eine Anfrage stellen. In dem Videobeispiel geht es um die Anzahl von Commits pro Tag in den letzten zwei Monaten. Warp spuckt dann einen Code und eine Liste mit allen Tagen und den jeweiligen Commits aus.

Um sich die Zahlen übersichtlicher anzeigen zu lassen, kann man Warp über ChatGPT nun befehlen, sie in Form eines Säulendiagramms zu präsentieren. Zum Spaß bitten die Hosts das Programm, das Diagramm in Weihnachtsoptik darzustellen. Dies löst Warp, indem es die Balken in den typischen Feiertagsfarben Rot und Grün zeigt.

ChatGPT kann bei diesem Beispiel nicht nur die Daten analysieren, die in Warp gerade auf dem Bildschirm zu sehen sind. Das Programm erfasst alle Daten im Umfeld der Anfrage. Die User:innen müssen also nicht scrollen oder einen Screenshot erstellen.

ChatGPT als Helfer in XCode, Notion und Apple Notes

Die OpenAI-Mitarbeiter führen außerdem die Integration von ChatGPT in XCode vor. In der Entwicklungsumgebung von Apple ließen sie über den Chatbot Code erstellen. Der so generierte Code lässt sich automatisch in XCode einfügen. Dies klappte bei der Demonstration allerdings erst im dritten Anlauf.

OpenAI präsentierte an Tag elf ChatGPT auch in seiner bewährten Funktion als Textersteller. So kann der Bot als Assistent in Apple Notes, Quip oder Notion arbeiten. Als Beispiel lieferte ChatGPT in Notion im Netz recherchierte Informationen für eine Stadtführung durch San Francisco und präsentierte sie wie gewohnt als Fließtext.

Zuletzt stellte OpenAI die Integration seines Advanced Voice Mode in Apple Notes vor. Die Hosts des Videos baten über die erweiterte Sprachsteuerung um Feedback zu einer Liste von Weihnachtssongs. Dabei erkannte und korrigierte das Programm einen bewusst eingebauten Fehler: Statt „Frosty the Snowman“ nannten sie den berühmten Schneemann „Freezy“.

Die neuen Assistenzdienste sind ab sofort für die Mac-App verfügbar. Einen Zeitplan für die Integration für Windows-Rechner gibt es, wie von vielen Kommentator:innen bemängelt, noch nicht.

