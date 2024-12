1-800-ChatGPT ist seine Nummer: Du kannst den KI-Chatbot jetzt anrufen oder ihm schreiben

Im Rahmen seines virtuellen Adventskalenders „12 Days of OpenAI“ stellt OpenAI seit dem 5. Dezember 2024 wochentäglich neue Funktionen vor. Bisherige Highlights waren die Präsentation des neuen Sprachmodells GPT-o1, der Start der Video-KI Sora oder die Freischaltung der Live-Video-Funktion.

OpenAI: ChatGPT vom Festnetztelefon aus anrufen

An neunten von zwölf geplanten Eventtagen ermöglicht es OpenAI jetzt, dass Interessierte ChatGPT auch über Telefon oder per Whatsapp-Chat erreichen können. Zunächst ist die Nutzung der Telefonverbindung nur in den USA möglich. Per Whatsapp lässt sich aber weltweit auf den KI-Chatbot zugreifen.

OpenAI hat dafür eigens eine Nummer eingerichtet: US-Nutzer:innen können jetzt einfach die Nummer 1-800-242-8478 eintippen und werden dann mit ChatGPT verbunden. Dabei ist es egal, ob sie ein Smartphone, ein altes Handy oder oder ein Festnetztelefon nutzen.

KI-Chatbot neuen Nutzern schmackhaft machen

Ziel ist es offenbar, ChatGPT für neue Nutzer:innen-Gruppen zu öffnen. OpenAI nennt den Schritt eine „kostengünstige Möglichkeit, den KI-Chatbot über bekannte Kanäle auszuprobieren“.

Monatlich gewährt OpenAI allen Interessierten daher ein Gratis-Kontingent von 15 Minuten. Wie The Verge schreibt, bezieht sich die Einschränkung aber auf eine Telefonnummer. Wer von verschiedenen Nummern aus anruft, etwa unter Nutzung von Google-Voice-Nummern, könne den Dienst theoretisch unbegrenzt nutzen.

US-Nutzer können anrufen, andere nur chatten

Nutzer:innen, die außerhalb der USA leben, können ChatGPT unter derselben Nummer per Whatsapp kontaktieren. Dazu muss die US-Nummer 1-800-242-8478 einfach als Kontakt abgespeichert werden. Aktuell können Nutzer:innen über diesen Kommunikationskanal lediglich mit dem KI-Chatbot chatten.

OpenAI hat aber angekündigt, dass Whatsapp-Nutzer:innen ihre ChatGPT-Konten verknüpfen können sollen. Dann ließen sich weitere Funktionen wie die Bilderkennung nutzen.

Abgespeckte ChatGPT-Version am Telefon

Derzeit steht sowohl per Telefon als auch via Whatsapp lediglich eine Basisversion des KI-Chatbots zur Verfügung. OpenAI rät daher Nutzer:innen, die die volle Funktionsvielfalt, längere Nutzungsdauer oder Personalisierungsoptionen wollen, bei ihren gewohnten Zugängen via Web oder App zu bleiben.

Interessant ist, wie die neuen Kommunikationskanäle entstanden sind. Laut OpenAI soll die Idee dazu nämlich erst vor einigen Wochen aufgekommen und die ersten Ansätze während eines internen Hackathons entwickelt worden sein. OpenAI hat übrigens versprochen, die geführten Telefonate nicht zum Training seiner großen Sprachmodelle verwenden zu wollen, wie The Verge schreibt.

