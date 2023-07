China startet allererste Rakete mit Methanantrieb ins All

Die Trägerrakete „Suzaku-2 Yao“ des Raumfahrtunternehmens „LandSpace“ soll am 12. Juli 2023 um 9.00 Uhr Pekinger Zeit erfolgreich vom Jiuquan Satellite Launch Center in China abgehoben sein. Das veröffentlichte allerdings bislang nur das Unternehmen aus dem Reich der Mitte selbst.

Anzeige Anzeige

Eine offizielle Bestätigung von ausländischen Nachrichtenagenturen blieb bis Donnerstagabend noch aus. Das Unternehmen „LandSpace“ schreibt, dass die als Zhuque-2 (ZQ-2) bekannte Suzaku-2 von vier TQ-12 Magpie-Triebwerken angetrieben wird.

Trägerrakete „Suzaku-2 Yao“: Gemisch aus Methan und Sauerstoff

Betrieben werden soll die Rakete mit einem Gemisch aus Methan und Sauerstoff. Das Unternehmen will damit eine Schubkraft von 150.000 Pfund erzeugen können, was ausreicht, um sechs Tonnen Nutzlast in eine niedrige Erdumlaufbahn zu bringen.

Anzeige Anzeige

Bisher waren Missionen jenseits der Erdumlaufbahn wegen der hohen Energiedichte von Wasserstoff als Treibstoff abhängig. Kryogener Wasserstoff ist laut Expert:innen jedoch für lange Missionen nicht geeignet, da er verdampft und auf der Erde nur schwer zu produzieren ist.

Methan sei demnach eine bessere Alternative, da es bei höheren Temperaturen gelagert werden könne, weniger Triebwerksrückstände hinterlasse und nicht zur Wasserstoffversprödung neige, bei der Wasserstoff ein Metall durch Eindringen in seine kristalline Struktur beschädigen könne.

Anzeige Anzeige

Neue Techniken für automatisierte Fabriken auf dem Mond und dem Mars?

Mittlerweile sollen Techniken entwickelt werden, die es automatisierten Fabriken auf dem Mond und dem Mars ermöglichen, aus einheimischen Materialien Methan zu produzieren, das als Treibstoff für die Rückreise künftiger Astronauten dient.

Laut „LandSpace“ erfolgte der erfolgreiche Start auf einen erfolglosen Versuch am 14. Dezember 2022. Bislang gab es weitere Versuche anderer Unternehmen, eine mit Methan betriebene Rakete zu starten, darunter Terran 1 von „Relativity Space“ am 22. März 2023 und das „SpaceX Starship“ am 20. April 2023. Darüber hinaus arbeitet „Blue Origin“ an der Entwicklung eines eigenen Methanantriebs für Orbitalstarts.

Anzeige Anzeige

Der Flug von Suzaku-2 markiere einen großen Fortschritt im Hinblick auf das Ziel menschlicher Missionen in die Tiefen des Weltraums und untermauere Chinas Ambitionen, in naher Zukunft die größte Raumfahrtnation zu werden, schreibt die englische Seite newatlas.com.

In der Zwischenzeit hat „LandSpace“ angekündigt, dass der Suzaku-2 für die Massenproduktion vorgesehen ist.

Mehr zu diesem Thema China