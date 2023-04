Chinesisches Unternehmen testet erfolgreich eine vertikal landende Rakete

Das chinesische Unternehmen CAS Space hat erfolgreich einen düsengetriebenen Prototyp einer Rakete auf See fliegen und vertikal wieder landen lassen. Ziel ist es, wiederverwendbare Raketen zu entwickeln, wie es zum Beispiel auch SpaceX macht.

Ein Video des Tests tauchte zuerst auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo auf, wurde dann allerdings auch von einigen Weltraum-Affinen-Kanälen auf Youtube hochgeladen. Ansehen könnt ihr das rund einminütige Video hier:

Mini-Rakete fliegt rund 1.000 Meter hoch

Laut Space.com hat das Unternehmen diesen Test durchgeführt, um Navigations- und Steuersysteme sowie die Software und Kommunikation der Rakete zu testen. Demnach ist die Rakete 2,1 Meter hoch und 93 Kilogramm schwer.

Sie wurde auf einem Boot in Haiyang in der Provinz Shandong im Osten Chinas getestet. Dabei flog die Rakete rund 1.000 Meter hoch. Das komplette Manöver dauerte rund zehn Minuten.

Landende Raketenteile sind durchaus sinnvoll, da sie dem Unternehmen sehr viel Geld sparen können. So muss nicht für jeden Start eine komplett neue Rakete gebaut werden.

Landung zur See

Auch die Landung auf einer Plattform auf See hat durchaus seinen Grund. Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX lässt seine Raketen ebenfalls auf einem sogenannten Drohnenschiff im Wasser landen. So muss die Rakete nach dem erfolgreichen Start nicht erst wieder zurück zur Startplattform oder an Land navigieren. Das wiederum spart Kraftstoff ein. So wird die Rakete weitaus effizienter.

Noch dieses Jahr soll weiter getestet werden

Ein Ingenieur von CAS Space sagte gegenüber der chinesischen Global Times, dass das Unternehmen noch Ende dieses Jahres einen weiteren ersten Weltraum-nahen Testflug durchführen möchte.

CAS Space könnte die wiederverwendbare Rakete dann einsetzen, um die Pläne für den Weltraumtourismus des Unternehmens voranzutreiben.

