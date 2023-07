„Im Sparring bekommen wir verschiedene Perspektiven“ – Christopher Roskowetz von Bluplanet

Christopher Roskowetz ist Co-Founder und CEO von Bluplanet, einem digitalen Marktplatz für Cloud-Lösungen. Mit seinem Startup möchte er Unternehmen die digitale Transformation ermöglichen und das Einkaufsverhalten im Softwaremarkt nachhaltig verändern. Roskowetz hat mit 18 Jahren sein erstes Unternehmen gegründet und war beruflich in Peking und New York tätig. Er ist außerdem Co-Founder und Managing Director bei Jung von Matt Tech.

In der „5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann“-Serie verrät Roskowetz, was er persönlich in seinem Arbeitsalltag benötigt, um produktiv zu sein.

5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann: Christopher Roskowetz von Bluplanet

Time-Boxing: Ermöglicht es mir, meine Aufmerksamkeit auf wichtige Aufgaben zu richten und Ablenkungen zu minimieren. Ich teile meine Arbeit in festgelegte Zeiträume ein und konzentriere mich während dieser Zeit auf eine bestimmte Aufgabe, ohne von anderen Dingen abgelenkt zu werden.

Post-it’s: Sind unverzichtbar für mich, um wichtige Aufgaben und Erinnerungen sichtbar zu machen. Ich klebe sie an meinen Schreibtisch, damit ich sie jederzeit im Blick habe und nichts Wichtiges vergesse.

Mein Smartphone: Ist ein wichtiger Begleiter, da es mir ermöglicht, jederzeit erreichbar zu sein und schnell auf Anfragen zu reagieren. Ich nutze es auch, um meine Zeit besser zu planen und Aufgaben zu organisieren.

Sparring: Der Austausch mit Kollegen ist unverzichtbar, um meine Gedanken und Ideen zu reflektieren und zu verbessern. Erst durch die Diskussion mit anderen können wir bei Bluplanet den Kunden wirklich in den Vordergrund stellen. Die Digitalisierung bringt für unsere Kunden unterschiedliche Herausforderungen und im Sparring bekommen wir verschiedene Perspektiven und können Lösungen entwickeln, die wirklich helfen.

Reisen: Ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, um neue Perspektiven zu gewinnen und inspiriert zu bleiben. Ich versuche regelmäßig, neue Orte zu besuchen, um meine Horizonte zu erweitern und meine Kreativität anzuregen. Durch das Reisen kann ich auch neue Kulturen und Menschen kennenlernen, was meine Arbeit bereichert.

