Die besten Elektroautos und eine Sprach-KI für Bosch

Der ADAC hat auch Teslas Model Y getestet. (Foto: H.E. Group/Shutterstock)

ADAC stellt großes Elektroauto-Ranking auf

Der ADAC hat in einer großen Übersicht alle von ihm getesteten Elektroautos miteinander verglichen. Dabei zeigt sich: Vor allem bei Fahrzeugen der Klein- und Mittelklasse stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. In der Oberklasse hagelt es jedoch reihenweise Fünfen für Preis und Preis-Leistungs-Verhältnis gleichermaßen. Auch Teslas Model Y schneidet nur mäßig gut ab.

Chatbot für Bosch-Mitarbeitende

Bosch will bis Jahresende eine eigene KI einführen. Das Large-Language-Modell des Heidelberger Startups Aleph Alpha soll besonders Entwickler:innen von Bosch unterstützen und wird mit Informationen aus der konzerninternen Daten trainiert. Aus Sicherheitsgründen soll „BoschGPT“ auf hauseigener Hardware betrieben werden. Ein internes Startup soll zudem alle Eingaben in die KI checken.

JWST macht einzigartige Bilder der Jupitermonde

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat einzigartige Bilder der Jupitermonde Ganymed und Io gemacht und so Wasserstoffperoxid am Nord- und Südpol des Ganymeds und schwefelhaltige Dämpfe sowie außergewöhnlich helle Vulkanausbrüche auf dem Io nachgewiesen. Die Bilder sehen also nicht nur beeindruckend aus, sie geben auch Aufschluss über die Zusammensetzung und Dynamik der Jupitermonde.

