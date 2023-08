Eine neue Löwin und digitale Steuerhelfer

In der DHDL-Jury tut sich was. (Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold)

DHDL ist wieder da – mit neuer Jurorin

Am Montag, den 28. August, startet die 14. Staffel von Die Höhle der Löwen. Erstmals wird Tijen Onaran dabei sein, sie ist neu in der festen Jury. Raus sind die altbekannten Juroren Georg Kofler und Judith Williams. Kofler war jüngst mit seinem ehemaligen Jury-Kollegen Ralf Dümmel in den Schlagzeilen, als die gemeinsame Social Chain AG in die Insolvenz ging. Dümmel ist allerdings weiterhin Teil der Jury.

Gerade einmal gut einen Monat hast du noch Zeit, um deine Steuererklärung für 2022 beim Finanzamt einzureichen, wenn du das nicht den Steuerberater machen lässt. Inzwischen gibt es eine Vielzahl an Softwarelösungen und Cloud-Diensten, mit denen die meisten von uns das sehr gut hinbekommen. Wir stellen die wichtigsten Anbieter vor und erklären auch, wie du zum Beispiel mit deinen Einkünften aus Kryptowährungen umgehen kannst.

Zoom-Chef hat Zweifel an der Zusammenarbeit mit Zoom

Zoom-CEO Eric Yuan hat seine Mitarbeiter vom Homeoffice zurück ins Büro gerufen, da er glaubt, dass Arbeit über Zoom Vertrauen und Innovation hemmt. Yuan erklärt, dass der Vertrauensaufbau besonders für neue Mitarbeiter schwierig sei und die Entwicklung von Ideen über Zoom erschwert werde. Dies steht im Kontrast zur weit verbreiteten Nutzung von Zoom als wichtigem Tool für Homeoffice während der Pandemie. Die Entscheidung von Zoom und anderen Unternehmen, Mitarbeiter wieder in die Büros zurückzurufen, deutet auf eine sich verändernde Einstellung zum Homeoffice hin.

