DHDL 2023: Das müsst ihr zum Start der 14. Staffel wissen

Wer wohl in dieser Staffel Deals einfährt? Ab dem 28. August startet Die Höhle der Löwen zum 14. Mal – es ist die zweite Runde in diesem Jahr und es gibt wieder ein neues Gesicht in der Jury. Tijen Onaran wird zum ersten Mal dabei sein. Gerüchte, dass die Business-Influencerin Teil der Jury wird, gab es bereits Anfang 2023 – sie haben sich bewahrheitet.

Die zweite Staffel ist es bereits für Janna Ensthaler und Tillman Schulz, beide sind zur 13. Staffel eingestiegen. Platz für die Neuen haben Jury-Mitglieder gemacht, die schon seit Jahren dabei gewesen sind.

DHDL: Kofler, Rosberg und Williams sind raus

Georg Kofler, der jüngst mit seinem ehemaligen Jury-Kollegen Ralf Dümmel aufgrund der Insolvenz der gemeinsamen Unternehmung Social Chain Schlagzeilen machte, ist in dieser Staffel nicht mehr dabei. Außerdem wird Judith Williams nicht auf einem der Jury-Sessel Platz nehmen: Sie hat sich aus privaten Gründen aus der Sendung verabschiedet.

Im Frühjahr 2023 war bereits Nico Rosberg aus der Jury ausgeschieden. Der ehemalige Rennfahrer hat sich aus der Serie zurückgezogen, seine Zeit steckt er lieber in seine Rosberg Foundation. Mit den neuen Jury-Mitgliedern konnten allerdings alle Sessel wieder gefüllt werden.

Wann läuft die Staffel 14 von DHDL?

Die 14. Staffel mit acht Folgen startet ab dem 28. August 2023. Pro Woche wird eine Folge um 20:15 Uhr über den Fernsehsender Vox ausgestrahlt. Die Übersicht zur aktuellen Jury, mit Hintergrundinfos zu jedem Mitglied, seht ihr in dieser Bildergalerie:

