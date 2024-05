Digital Detox: So sagst du Ablenkungen auf deinem iPhone den Kampf an

Apps wie On Point sorgen für Minimalismus pur auf dem iPhone. (Grafik: On Point)

Von der Kommunikation via Whatsapp bis zum digitalen Bahnticket: Selbst wenn uns das kleine leuchtende Rechteck oft nervt und mehr Zeit in Anspruch nimmt, als wir uns wünschen, ganz ohne Smartphone geht es fast nicht mehr. Die Lösung könnten simplere Interfaces sein, die auf Benachrichtigungshinweise und die vielen verlockenden bunten App-Icons verzichten.

Anzeige Anzeige

Für Android gibt es solche minimalistischen Launcher, also alternative Bedienoberflächen, schon seit geraumer Zeit. Hier habt ihr meist eine kleine Anzahl an Apps zur Auswahl, die euch als simple Reihen von Text auf einfarbigem Hintergrund präsentiert werden.

Weil sich das Aussehen von iOS aber nicht so stark verändern lässt, mussten iPhone-Besitzer:innen lange auf vergleichbare Lösungen warten. Mittlerweile haben findige Entwickler:innen einen Weg gefunden, wie sich mithilfe von Widgets und einigen geschickten Änderungen in den Einstellungen auch das iPhone zum minimalistischen Pseudo-Dumbphone machen lässt.

Anzeige Anzeige

Keine Ablenkungen mehr: Minimalismus pur trifft auf das iPhone

Mit Apps wie Dumbifiy, Blank Spaces oder On Point wird aus eurem Homescreen eine simple schwarz-weiße Liste. Apps haben keine Icons, die euch zu allem Überfluss auch noch mit der Anzahl der nicht gelesenen Nachrichten unter Druck setzen. Stattdessen seht ihr nur die Namen euren wichtigsten Apps.

Gelöst wird das Ganze bei allen drei Apps durch den Einsatz von Homescreen-Widgets. Die könnt ihr dann mit genau den Apps bestücken, die ihr wirklich braucht. Anschließend müsst ihr noch ein farblich passendes und jeweils mitgeliefertes Hintergrundbild installieren und alle restlichen Apps vom Homescreen löschen. Et voilà! Das iPhone zeigt sich minimalistisch wie nie zuvor.

Anzeige Anzeige

Damit ihr am Ende nicht trotzdem noch ständig auf euer Smartphone starrt, empfiehlt es sich, an der Stelle noch eure Benachrichtigungen zu deaktivieren oder zumindest einzuschränken. Denn Sinn und Zweck soll am Ende sein, dass ihr euer Smartphone seltener verwendet.

Von Dumbify bis On Point: Welcher minimalistische iOS-Launcher ist der richtige für mich?

Wer noch nie einen vergleichbaren Android-Launcher genutzt hat, sollte das Ganze erst einmal testen. Immerhin ist gut möglich, dass ihr euch doch nicht wirklich mit dem Konzept anfreunden könnt.

Anzeige Anzeige

Dafür empfiehlt sich die App On Point des Berliner Entwicklers Frederik Riedel. Denn die ist als einzige der drei Apps grundsätzlich kostenlos. In der kostenfreien Version könnt ihr zwar nur ein Widget einrichten und es fehlen ein paar Einstellungen, zum Testen des Prinzips reicht der Funktionsumfang aber allemal. Wollt ihr dann doch den vollen Funktionsumfang von On Point nutzen, dann zahlt ihr wahlweise 0,99 Euro pro Monat oder einmalig 9,95 Euro.

Deutlich teurer ist die App Blank Spaces. Hier zahlt ihr monatlich 3,99 Euro oder einmalig 24,99 Euro. Außerdem gibt es beim ersten Start ein rabattiertes Jahresabo in Höhe von 9,99 Euro. Immerhin könnt ihr die App zuvor aber eine Woche gratis testen.

Dumbifiy wiederum verzichtet sowohl auf ein Abonnement als auch auf einen Gratis-Testzeitraum. Hier zahlt ihr einmalig 5,99 Euro. Könnt euch die App aber dafür vorher nicht anschauen.

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

11 Bilder ansehen Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)

Mehr zu diesem Thema