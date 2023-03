Digitaler Frühjahrsputz: Marie Kondō wäre stolz auf uns

Eigentlich wissen wir ja alle, dass wir unsere Rechner nicht vollmüllen und regelmäßig auch mal Daten löschen sollen. Und wie wichtig Backups sind, ist auch kein Geheimnis. Und dass wir regelmäßig nicht mehr genutzte Accounts im Internet deaktivieren sollten, ist uns auch klar. Aber Hand aufs Herz: Wann haben wir das alles zuletzt wirklich gemacht?

Wenn es Zeit für den echten Frühjahrsputz wird, ist auch der ideale Zeitpunkt gekommen, sich mit der digitalen Entrümpelung zu beschäftigen. Und wenn man schon dabei ist, kann man sich auch gleich ein paar Gedanken zu Social-Media-Accounts oder wichtigen Dingen wie dem digitalen Nachlass machen.

Im Podcast t3n Catch up sprechen Stella-Sophie Wojtczak und Caspar von Allwörden daher über digitales Ausmisten und Aufräumen und stellen euch sechs Themenbereiche vor, die sich für einen Frühjahrsputz anbieten.

Außerdem geht es im Fail der Woche um die Frage, wieso Micky Maus nicht mehr an das Metaverse glaubt, und das Netzfundstück befasst sich mit Apples Vorstoß in die Welt der klassischen Musik.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Alle Themen im Überblick

t3n Catch up abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Catch up bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.