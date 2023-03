Diskette stirbt nie: Grusel-Figuren bei Chuck E. Cheese laufen immer noch über Floppy-Disk

Die vor allem in den USA beliebte Restaurant- und Fastfoodkette Chuck E. Cheese ist bekannt für animatronische Shows mit singenden und tanzenden Robotern. Die amüsanten Shows sind zwar definitiv zeitlos, wie sich jetzt herausgestellt hat, ist ihre technische Aufbereitung allerdings mittlerweile etwas aus der Zeit gefallen. 50 der über 600 Standorte weltweit verwenden nämlich noch das ein Vierteljahrhundert alte „Studio C“-Layout von Animatronics, das auf Disketten basiert.

In einem kürzlich verbreiteten Tiktok zeigt ein Mitarbeiter von Chuck E. Cheese namens Stewart die Diskette „Evergreen Show 2023“, die ihm von der Unternehmenszentrale zugeschickt wurde. Der Tiktoker demonstriert, wie er die 3,5-Zoll-Diskette in einen großen Computerserver lädt, um die Daten für das neueste Sing- und Tanzprogramm für die Robotertiere zu übertragen.

Disketten-Technologie weiterhin zuverlässig

Tom Persky, der Inhaber von Floppy-Disk, dem größten noch existierenden Anbieter von Disketten, bestätigte, dass Chuck E. Cheese ein langjähriger Kunde von ihm ist. Er erklärte, dass die Floppy-Disk-Technologie zwar veraltet, aber äußerst zuverlässig und nicht hackbar ist, was sie zu einer eleganten Lösung für die animatronischen Shows von Chuck E. Cheese macht.

Allerdings wird wohl auch Chuck E. Cheese in Zukunft gänzlich auf Disketten verzichten. Auf Tiktok erklärt Stewart, dass dies die letzte Diskette ist, die er jemals laden wird. Schon seit längerer Zeit plant Chuck E. Cheese, die Animatronics ganz abzuschaffen und sich auf neue bildschirmbasierte Unterhaltung und lebende menschliche Maskottchen zu konzentrieren. Dennoch werden Disketten vermutlich noch einige Zeit in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in medizinischen Geräten, Verwendung finden.

