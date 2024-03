Wieder pleite: Deutscher E-Auto-Pionier schlittert zum zweiten Mal in die Insolvenz

Vor rund neun Jahren aus Ausgründung der RWTH Aachen entstanden, wollte das E-Auto-Unternehmen E-Go Mobile um den Uni-Professor Günther Schuh mit einem kleinen und bezahlbaren Elektroauto punkten. Doch der E-Go Life verkaufte sich wohl nur 1.500-mal. Im Jahr 2020 musste das Unternehmen Insolvenz anmelden.

11.000 Reservierungen für E-Wave X

Weiter ging es unter dem Namen Next E-Go Mobile nach der Übernahme durch den niederländischen Investor ND Industrial Investments. Der Ministromer E-Wave X sollte jetzt Erfolg bringen. Zunächst sah auch alles gut aus, 11.000 Reservierungen sollen vorgelegen haben.

Einen Börsengang und Verzögerungen bei der EU-Modellzulassung des E-Wave X später muss Next E-Go Mobile jetzt zum zweiten Mal Insolvenz anmelden. Ein Blick auf die Börsenunterlagen im Sommer dürfte Branchenbeobachter:innen schon stutzig gemacht haben. Darin hieß es, dass das Unternehmen im ersten Halbjahr 2023 rund 300.000 Euro eingenommen habe – bei 24,4 Millionen Euro Verlusten.

Next E-Go Mobile: Gründe für die Insolvenz

In einer entsprechenden Mitteilung macht Next E-Go Mobile jetzt die „jüngsten Entwicklungen und Herausforderungen in der Elektrofahrzeugindustrie“ für die Entscheidung zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens verantwortlich. Einen Anteil an der finanziellen Schieflage habe auch die „Volatilität der Kapitalmärkte“.

Aufgeben will Next E-Go Mobile aber nicht. „Wir beabsichtigen, die laufenden Investorengespräche und Verhandlungen fortzusetzen, um Lösungen für das Fortbestehen des Unternehmens zu finden“, erklärte der zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte Sanierungsexperte Claus-Peter Kruth. Vor dem Hintergrund des hochinnovativen Produkts sowie Produktionskonzeptes sei er „optimistisch, dass uns dies gelingen könnte“.

Insolvenzverwalter auf Investorensuche

Jetzt gelte es, sich einen Überblick über die wirtschaftliche Ausgangslage zu verschaffen und alle Optionen zu prüfen. Laut Wirtschaftswoche dürfte es derweil vor allem darum gehen, eine:n potente:n Investor:in zu finden, der:die weiter an das Unternehmen und sein E-Auto glaubt.

Auf eine finanzielle Rettung hoffen dürften auch die insgesamt 320 Mitarbeiter:innen von Next E-Go Mobile. Sie bekommen jetzt erst einmal Insolvenzgeld. Schon vor einigen Wochen seien jedenfalls die Mitarbeiter:innen in der Produktion in Kurzarbeit geschickt worden, wie die Aachener Zeitung berichtet.

