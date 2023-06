Rekorde, Tesla und Oma Duck: Die Geschichte des E-Autos in Bildern

VW stattet seinen Kult-Bulli mit Elektroantrieb aus, E-Auto-Produzent Tesla produziert seit 2022 auch in Deutschland – es tut sich was in der Elektromobilität. Die Geschichte der Elektroautos reicht aber tatsächlich schon bis ins 19. Jahrhundert zurück – und hält einige Überraschungen bereit.

Elektroautos im Lauf der Zeit: Geschwindigkeitsrekorde und Ferdinand Porsche

Es war ein Elektroauto, das im Jahr 1898 als erstes motorbetriebenes Landfahrzeug die Geschwindigkeitsmarke über 100 Kilometer pro Stunde knackt. Die ersten Wägen mit elektrischem Antrieb waren schon einige Jahre zuvor vorgestellt worden, als erstes deutsches E-Auto gilt ein Fahrzeug, das der Coburger Fabrikant Andreas Flocken entwickelt hat.

Aber auch Ferdinand Porsche setzt auf einen E-Antrieb, als er 1898 sein erstes Auto, den Egger-Lohner C.2 Phaeton, präsentiert.

Die Geschichte des E-Autos: Von Erfolgen und Flauten

Nachdem elektrisch betriebene Wägen Anfang des 20. Jahrhunderts noch ähnlich beliebt sind wie Autos mit Dampfantrieb, wendet sich das Blatt mit der Zeit.

1911 erfindet der Amerikaner Charles F. Kettering einen elektrischen Anlasser, mit dem sich Verbrennungsmotoren viel einfacher starten lassen als bisher. Weil sie außerdem eine deutlich bessere Reichweite aufweisen, werden Verbrennermodelle immer beliebter und drängen Elektroautos in eine Nische. Die werden hauptsächlich noch für kleinere Lieferungen genutzt, zum Beispiel als Milch-Lieferwägen in den USA und Großbritannien.

11 Bilder ansehen Von 1881 bis heute: Die Geschichte des E‑Autos in Bildern Quelle: picture alliance / akg-images

Ende des 20. Jahrhunderts keimt das Interesse am E-Auto wieder etwas auf, die Abgasbelastung in den Städten ist hoch, durch die Golfkriege sind die Ölpreise gestiegen. Für einen deutlichen Aufschwung sorgt allerdings erst das erste Tesla-Modell, das 2008 vorgestellt wird – und neue Maßstäbe setzt, was ein Elektroauto leisten kann.

Elektroautos heute: Etabliert, aber in der Unterzahl

Betrachtet man die Zahlen, machen Elektroautos auch heute nur einen Bruchteil der zugelassenen Pkw in Deutschland aus. Geht es nach der Bundesregierung, sollen bis 2030 immerhin 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein. Zur Einordnung: Anfang 2022 waren in Deutschland insgesamt 48,5 Millionen Pkw zugelassen.

Trotzdem: Die Ladeinfrastruktur wird ausgebaut, große Autohersteller setzen derzeit auf ein gemischtes Sortiment aus Verbrennermodellen und Elektroautos. Rückenwind dürften E-Modelle dabei vor allem durch die anhaltende Diskussion um die Zukunft von Autos mit Verbrennungsmotoren bekommen – geht es nach der EU, könnten die aus Klimagründen nämlich in einigen Jahren verboten werden oder nur noch eingeschränkt zum Verkauf stehen.

