Diese Straße lädt E-Autos während der Fahrt

In Deutschland wird die Technologie der israelischen Firma Electreon derzeit schon getestet, unter anderem in Balingen. Dort lädt ein E-Shuttlebus seit einigen Monaten drahtlos seine Batterien während der Fahrt und an Haltestellen.

Anzeige Anzeige

Drahtlose Ladeinfrastruktur in Detroit

Jetzt geht die drahtlose Ladeinfrastruktur auch in den USA an den Start. Auf einem rund 400 Meter langen Teilstück der 14th Street in Detroit solle E-Autos künftig während des Fahrens laden.

Das Ganze funktioniert über unter der Fahrbahn verlegte Magnetspulen aus Kupfer. Nähert sich ein E-Auto mit entsprechendem Empfängersystem dem Ladeabschnitt der Straße, induzieren hochfrequente Magnetfelder in den E-Autospulen elektrischen Strom, der die Batterien lädt.

Anzeige Anzeige

Ungefährlich für Fußgänger und Tiere

Electreon zufolge werden die Magnetfelder nur erzeugt, wenn ein Fahrzeug mit entsprechendem Empfänger darüber fährt. Für andere Verkehrsteilnehmer:innen sowie Tiere sei das Ganze ungefährlich, so Electreon gegenüber AP.

Diese erste, gerade in Betrieb genommene Teststrecke ist Teil eines auf fünf Jahre ausgelegten Projekts zwischen dem israelischen Unternehmen und der Verkehrsbehörde von Detroit. In dessen Rahmen soll künftig auf einer weiteren Straße, der vielbefahrenen Michigan Avenue, eine Ladestrecke installiert werden.

Anzeige Anzeige

E-Autos: Vorreiterrolle für Detroit

Ob und wann diese Art des drahtlosen Ladens allerdings den Testbetrieb verlässt und großflächig Einsatz finden wird, steht nicht fest. Detroit wolle sich mit der Teststrecke eine Vorreiterrolle im Bereich E-Autotechnologien sichern, wie Offizielle erklärten.

33 Bilder ansehen Das sind Toyotas neue 15 Modelle Quelle: Toyota

Interessant ist etwa die Frage, wie E-Autofahrer:innen die Ladeleistung künftig bezahlen können sollen. In Detroit sei noch nicht über entsprechende Erlösmodelle entschieden worden.

Anzeige Anzeige

Straße lädt E-Auto: Smartes Abrechnungssystem

Electreon zufolge sei die Technologie aber smart genug, um etwa zu erkennen, ob ein:e E-Autofahrer:in entsprechend verifiziert und authentisch sei, um laden zu dürfen. Heißt: Nur wer im Vorfeld bezahlt hat, bekommt auch Strom zum Laden der Batterien.

Mehr zu diesem Thema Elektroauto