Rezepte werden digital und Karl Klammer intelligent

Papier-Rezept ade, jetzt kommt das E-Rezept!

Das traditionelle rosa Papier-Rezept ist schon bald Schnee von gestern: Es soll nach und nach durch das E-Rezept ersetzt werden, einen digitalen Code, der auf der Versichertenkarte hinterlegt ist. Ab dem 1. Juli können Versicherte ihre Rezepte somit über ihre elektronische Gesundheitskarte einlösen. Um das E-Rezept vom Server zu holen, wird die Karte einfach in ein Lesegerät gesteckt. Alternativ lassen sich E-Rezepte auch über eine spezielle App einlösen oder als Papierausdruck in der Arztpraxis bekommen.

Nicht alle Arztpraxen sind allerdings bereits in der Lage, E-Rezepte auszustellen. Sie sind auch noch nicht verpflichtet dazu. Auch muss die Apotheke die nötige Software bereitstellen. Geplant ist die vollständige Einführung des E-Rezepts für den 1. Januar 2024.

Meta plant, innerhalb der EU direkte App-Downloads und -Käufe auf Facebook noch in diesem Jahr anzubieten. Das ist eine Reaktion auf den Digital Markets Act der EU, der Monopolstellungen auf dem digitalen Markt verhindern und die beiden großen App-Store-Anbieter Apple und Google dazu zwingen soll, auf ihren Betriebssystemen auch Drittanbieter für App-Käufe zuzulassen. Meta wird zunächst den Android-Markt testen und verspricht App-Entwickler:innen höhere Konversionsraten durch Werbung und Kaufmöglichkeiten auf Facebook.

Während Meta sich darauf konzentriert, den Facebook-Store als App-Store-Alternative zu etablieren, soll sich Apple technisch bereits auf die Öffnung für Drittanbieter vorbereiten. Das bevorstehende iOS-17-Update könnte schon einen Einlass für konkurrierende App-Stores beinhalten. Expert:innen zufolge muss Apple die Konkurrenz aber nicht fürchten, da erwartet wird, dass Nutzer:innen auch weiterhin auf die etablierten Stores zugreifen werden.

Karl Klammer ist zurück und hat jetzt KI-Funktionen

Karl Klammer feiert sein Comeback und hat dieses Mal sogar KI-Skills mit im Gepäck. Doch keine Sorge, er wird die Office-User nicht mit seinen Tipps nerven! Mit der App ClippyGPT, basierend auf dem GPT-3.5 Large Language Model von OpenAI, bekommen die Nutzer:innen die Reinkarnation des beliebten Maskottchens von Microsoft Office als Symbol am Bildschirmrand angezeigt. Dank des Desktop-Widgets kann man dann einen Dialog mit ChatGPT starten. Und obwohl ClippyGPT zunächst wie ein nostalgisches Gimmick wirkt, hat die Integration von künstlicher Intelligenz in Karl Klammer Potenzial. Denn die App ist Open Source und weitere Verbesserungen sind geplant. Für die Nutzung der App ist außerdem kein OpenAI-Schlüssel notwendig.

Erwähnenswert ist, dass ClippyGPT nicht offiziell von Microsoft stammt. Microsoft arbeitet jedoch an der Einführung von Windows Copilot, einer Funktion mit tiefer Integration in das Windows-Betriebssystem. Sie wird voraussichtlich über umfangreichere Fähigkeiten verfügen und als kostenloser Service für Windows-Nutzer:innen angeboten werden. Beide Systeme, Windows Copilot und ClippyGPT, basieren aber auf ChatGPT und sollten daher ähnliche Antworten liefern.

Worldcoin: Kryptoprojekt startet in Deutschland

Sam Altmans Worldcoin-Projekt geht nun auch in Deutschland an den Start. World ID, die Identifikationstechnik dahinter, ermöglicht es jedem, seine „Einzigartigkeit und Menschlichkeit“ online durch einen KI-sicheren Identitätsnachweis (PoP) nachzuweisen. Hierbei wird ein Irisscan in Verbindung mit der Kryptowährung Worldcoin verwendet. Der Sinn dahinter: Das Abbild der Iris ist noch individueller als ein Fingerabdruck, und die Scandaten werden sicher auf der Blockchain gespeichert.

Dadurch müssen Nutzer:innen keine weiteren sensiblen Daten preisgeben, um ihre Identität nachzuweisen. Der Irisscan gewährleistet zudem, dass nur echte Menschen sich bei Worldcoin registrieren können und jeder Mensch nur einen Account besitzt.

Die Technik dahinter besteht aus kugelförmigen Scannern namens „Orbs“. Nutzer:innen, die ihren Augapfel scannen lassen, erhalten jede Woche eine „Worldcoin“-Belohnung in der App.

Altman und sein Scanner-Startup haben ehrgeizige Pläne: Innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen rund eine Milliarde Menschen mit dem Irisscan erfasst werden.

Erster kommerzieller Raumflug von Virgin Galactic

Virgin Galactic, das Weltraumunternehmen von Richard Branson, hat seinen ersten kommerziellen Raumflug absolviert. Mit drei italienischen Wissenschaftlern an Bord startete das Raumflugzeug VSS Unity gemeinsam mit dem Mutterflugzeug VMS Eve von einem Weltraumbahnhof in New Mexico. Auf einer Höhe von etwa 14 Kilometern dockte VSS Unity von VMS Eve ab und unternahm einen kurzen Flug ins All, bevor sie wieder sicher auf dem Weltraumbahnhof landete.

Dabei sammelten die Wissenschaftler Daten für Experimente und durften für einen Moment auch die Schwerelosigkeit erleben. Der britische Milliardär Branson bezeichnete den Flug als historischen Moment.

Virgin Galactic plant, bereits im August den nächsten kommerziellen Start mit privaten Astronaut:innen an Bord durchzuführen. Tickets für die Weltraumtour sollen rund 450.000 US-Dollar kosten und sind bereits zu einem großen Teil verkauft.

