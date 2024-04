Ebay: So soll KI künftig deinen Kleiderschrank ergänzen

Sie heißt „Shop the Look“ und zielt darauf ab, das modische Einkauferlebnis der Nutzer:innen grundlegend zu verändern: die neue KI-Funktion von Ebay.

Raul Romero, Product Manager bei Ebay, erklärte in einem Blogbeitrag des US-Unternehmens, „Shop the Look“ zeige ein Karussell von Bildern und Ideen, welches auf dem individuellen Einkaufsverhalten der Kund:innen basiere.

Gebrauchtes oder Luxus, alles ist möglich

Die individuell zugeschnittenen Empfehlungen sollen sich weiterentwickeln, je mehr die Kund:innen einkaufen. Die Grundidee besteht darin, mithilfe der KI ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Modeartikel eure Garderobe ergänzen könnten, teilte Ebay mit.

Die „Shop the Look“-Funktion umfasst interaktive Hotspots, die ähnliche Artikel und Outfit-Inspirationen zeigen sollen. Die Looks können sowohl gebrauchte als auch Luxusartikel umfassen, je nachdem, was zum persönlichen Stil der Benutzer:innen passt, heißt es. „Shop the Look“ soll jenen Ebay-Nutzer:innen angezeigt werden, die sich in den vorangegangen 180 Tagen mindestens zehn Modeartikel angesehen haben. Es werde sowohl auf der Ebay-Startseite als auch auf der Mode-Landingpage platziert.

Ebay prüft Erweiterung auf andere Kategorien

Laut Techcrunch erhofft sich Ebay durch das KI-Tool, seine Angebote auf eine neue Art und Weise zu präsentieren, und dadurch zu mehr Verkäufen zu kommen. Das Unternehmen plant, ähnliche Erweiterungen auf andere Kategorien zu prüfen und möchte die Funktion im Laufe des Jahres um weitere Personalisierungselemente erweitern.

Ebay ist nicht das einzige Online-Unternehmen, das in Sachen Mode auf KI setzt. Google hat vergangenes Jahr mit einer KI-Shopping-Funktion eine Möglichkeit für Verbraucher:innen eingeführt, Kleidung virtuell anzuprobieren.

Auch Amazon setzt in Sachen Mode auf KI

Auch Amazon setzt auf KI, um Kund:innen dabei zu helfen, beim Online-Einkauf die passende Kleidung zu finden. Auch dabei geht vor allem darum, die richtige Größe oder den passenden Schnitt zu finden. Ebay erhofft sich von der KI, dass die Nutzer:innen neu inspiriert werden und ihren Stil womöglich erweitern.

Die „Shop the Look“-Funktion ist zum Start nur für iOS-Nutzer:innen in den USA und Großbritannien verfügbar. Android-Nutzer:innen sollen sie im Laufe dieses Jahres nutzen können.

