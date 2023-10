Vogel weg, Haken weg, User weg – ein Jahr Twitter unter Elon Musk

Es war eine skurrile Situation, als Elon Musk Ende Oktober 2022 einen Bürokomplex mit einem Waschbecken betrat. Man ahnte damals schon, dass dieser Punkt eine Zäsur für den Kurznachrichtendienst Twitter bedeuten würde. Doch wie sehr, war damals wohl den wenigsten klar.

Genau ein Jahr später ist vom alten Twitter kaum noch etwas übrig. Weder der Name oder das Logo noch die Werbekunden sind noch da und auch die Zahl der aktiven Nutzer:innen sinkt stetig. Elon Musk baut Twitter mit aller Gewalt und ohne Rücksicht auf Verluste in eine „Everything-App“ mit dem Namen X um.

Zum Jahrestag der Übernahme werfen Marcel Romahn, Claudia Wieschollek und Caspar von Allwörden im Podcast einen Blick zurück. Was ist in den vergangenen zwölf Monaten bei Twitter alles passiert? Wie ist das einzuordnen? Und welchen Eindruck hinterlässt Elon Musk am Ende?

