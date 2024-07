„Jederzeit“: Kommt der Kampf zwischen Musk und Zuckerberg doch noch zustande?

Elon Musk gibt sich weiter kämpferisch und will gegen Mark Zuckerberg die Fäuste fliegen lassen. (Bild: Midjourney / t3n)

Elon Musk will seine Idee, in einem Käfigkampf gegen Mark Zuckerberg anzutreten, noch immer nicht begraben. Das bestätigte der Tech-Milliardär bei einem Besuch im US-Kapitol.

Dort hatte sich Musk die Rede des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu angesehen und war von einem Reporter auf seine Bereitschaft für den noch immer ausstehenden Kampf angesprochen worden. Musks klare Antwort, die auch in einem auf X geposteten Video zu hören ist: „Überall, zu jeder Zeit, nach allen Regeln.“

Musk und Zuckerberg tänzeln schon lange umeinander herum

Dass sich Elon Musk derart kampflustig zeigt, bedeutet allerdings noch lange nicht, dass der Kampf auch tatsächlich jemals stattfinden wird. Schließlich haben die beiden Tech-Milliardäre schon den Sommer 2023 damit verbracht, sich immer wieder gegenseitig herauszufordern und dann wieder einen Rückzieher zu machen.

Laut einem Bericht des Business Insiders (Bezahlbereich) fiel die Antwort von Mark Zuckerberg entsprechend ungläubig aus. „Machen wir das wirklich schon wieder?“, fragte Zuckerberg an seinen Kontrahenten gerichtet auf seinem sozialen Netzwerk Threads.

Kampf der Netzwerke sollte zum Kampf im Ring werden

Ebenjenes Netzwerk, das im Mai 2023 gelauncht wurde, war auch der Anstoß für Musks ursprüngliche Herausforderung. Ihm hatte es nicht gefallen, dass Zuckerberg damit eine Konkurrenz für seine Plattform X etablieren wollte.

Immerhin hatte es vonseiten Mark Zuckerbergs bereits einen konkreten Terminvorschlag gegeben, den Musk damals aber nicht bestätigen wollte. Als Grund nannte er zuerst Probleme mit der Schulter, dann riss sich Zuckerberg im November 2023 das Kreuzband.

Zuletzt musste Zuckerberg einen Kreuzbandriss auskurieren

Damals verkündete der Meta-Chef, er habe für einen Martial-Arts-Kampf Anfang 2024 trainieren wollen. Dieser verzögere sich jetzt etwas, wobei er sich freue, diesen nach seiner Genesung zu bestreiten.

Wer im Fall der Fälle aber die besten Chancen hätte, schien für viele Beobachter:innen des verbal ausgetragenen Vorkampfes von Anfang an auf der Hand zu liegen. Mark Zuckerberg ist bekannt dafür, den Kampfsport Jiu-Jitsu sehr ehrgeizig und erfolgreich zu betreiben.

Musk und Zuckerberg bekämpfen sich nicht auf allen Ebenen

Immer wieder nimmt er auch an Wettkämpfen teil, bei denen er bereits zahlreiche Medaillen gewonnen hat. Dabei ist es nicht so, dass sich die beiden Tech-Riesen in allen Punkten uneinig wären.

Beide wollen sich gegen OpenAI und Microsoft behaupten, die im Bereich der künstlichen Intelligenz eindeutig eine Vormachtstellung innehaben. Zuletzt hatte Musk Meta für sein neuestes KI-Modell Llama 3.1 gelobt.

Er nannte es „beeindruckend“ und schrieb an Zuckerberg gewandt, dieser verdiene Anerkennung für sein Open-Source-Modell.

