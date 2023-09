Elon Musk, Starlink und der Ukrainekrieg: US-Senatorin fordert Untersuchung

Starlink in der Ukraine: Musk droht Ungemach. (Foto: Shutterstock/Mike Mareen)

Im Vorfeld der Veröffentlichung der Elon-Musk-Biografie von Walter Isaacson sind schon einige pikante Details ans Licht gekommen. Weltpolitische Auswirkungen hat derweil eine Entscheidung Musks bezüglich der Verfügbarkeit seines Satelliteninternets Starlink im Ukrainekrieg.

Anzeige Anzeige

Musk halt Ukraine 2022 mit Starlink-Internet

Während sich der US-amerikanische Multimilliardär nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine mit der Starlink-Freischaltung und der Lieferung von Terminals zunächst auf die Seite der Angegriffenen geschlagen hatte, schien Musk später Stück für Stück zurückzurudern.

Zunächst ging es um die angeblich fehlende Finanzierung, woraufhin die USA einsprangen. Später warfen Gegner:innen Musk einen angeblichen Deal mit Moskau vor. Ausgerechnet während einer Offensive des ukrainischen Militärs war die Internetverbindung ausgefallen – an einigen betroffenen Frontlinien.

Anzeige Anzeige

Internetausfall während Ukraine-Offensive

Musk hatte bestritten, dass er selbst mit dem im Herbst 2022 bekannt gewordenen Vorfall zu tun gehabt habe, hielt sich ansonsten aber bedeckt. Denkbar ist freilich, dass ein erfolgreicher Cyberangriff der russischen Armee für den Ausfall verantwortlich war. Auch ein technischer Defekt ist denkbar.

Bei dem in der offiziellen Musk-Biografie geschilderten Vorfall kann der SpaceX-Chef allerdings kaum dementieren. Schließlich hat er das seinen Biografen Isaacson genauso aufschreiben lassen.

Anzeige Anzeige

Musk: Angst vor „Mini-Pearl-Harbor“

Demnach habe er der Bitte des ukrainischen Militärs, das Starlink-Internet auf eine bestimmte Region in der Nähe der Krim auszuweiten, nicht entsprochen. Dadurch hätten die auf Angriffskurs befindlichen ukrainischen U-Boot-Drohnen die russische Flotte verfehlt und seien „harmlos an Land gespült“ worden. Musk, so heißt es, habe Angst vor einer Art „Mini-Pearl-Harbor“ gehabt und einem möglichen darauf folgenden Nuklearschlag der russischen Armee.

Musk wurde deswegen zunächst von dem russischen Ex-Präsident Dmitri Medwedew als „letzter vernünftiger Kopf in Nordamerika“ bezeichnet. Jetzt nannte ihn Russlands Präsident Wladimir Putin eine „herausragende Persönlichkeit“ und einen „aktiven und talentierten Geschäftsmann“, wie der Tagesspiegel schreibt. In den USA regt sich derweil Widerstand.

Anzeige Anzeige

US-Senatorin fordert Untersuchung

Die demokratische US-Senatorin Elizabeth Warren eine offizielle Untersuchung der Vorgänge in der Ukraine, wie CNBC schreibt. „Der Kongress muss untersuchen, was hier passiert ist und ob wir über angemessene Instrumente verfügen, um sicherzustellen, dass die Außenpolitik von der Regierung und nicht von einem Milliardär betrieben wird“, wird Warren von Bloomberg zitiert.

4 Bilder ansehen Amazons Starlink-Konkurrenz: Project Kuiper Quelle: Amazon

Inwieweit die Forderung Folgen hat, ist noch nicht bekannt. Warren galt schon vorher nicht gerade als Elon-Musk-Fan. Im Dezember 2022 lieferten sich beide ein Scharmützel, weil Warren Musk vorwarf, wegen Twitter Tesla zu vernachlässigen. Dem Vorwurf folgte im Juli 2023 eine Aufforderung an die Börsenaufsicht SEC, entsprechende Ermittlungen aufzunehmen.

Mehr zu diesem Thema Russland-Ukraine-Konflikt Starlink Elon Musk