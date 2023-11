Elon Musk: Tesla integriert neuen KI-Assistenten Grok in seine Fahrzeuge

Anfang des Jahres hatte Multimilliardär und Seriengründer Elon Musk sein neues KI-Startup namens xAI ins Leben gerufen und schon damals angekündigt, dass es eng mit Tesla zusammenarbeiten werde. Am vergangenen Wochenende hatte Musk das erste Produkt des neuen Unternehmens vorgestellt – einen KI-Chatbot namens Grok, der mit OpenAIs ChatGPT konkurrieren soll.

Diesen Chatbot beschreibt xAi wie folgt:

Grok ist eine KI nach dem Vorbild von Per Anhalter durch die Galaxis, die so gut wie alles beantworten kann und, was noch viel schwieriger ist, sogar vorschlägt, welche Fragen man stellen sollte! Grok wurde entwickelt, um Fragen mit einer Prise Witz zu beantworten und hat eine rebellische Ader, also benutzen Sie es bitte nicht, wenn Sie Humor hassen!