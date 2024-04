Elon Musk hat 2 heimliche X-Accounts: Was er dort postet

Eine gerichtliche Auseinandersetzung hat zutage gebracht, dass X-Boss Elon Musk mindestens zwei heimliche X-Accounts nutzt. Das geht aus Gerichtsprotokollen zu einem Verleumdungsverfahren gegen Musk hervor, das im März in Kalifornien verhandelt wurde.

Musk sagt, ein Konto habe sich um ein „Testkonto“ gehandelt

Laut Futurism hatte Musk erfolglos versucht, zu verhindern, dass seine Aussagen öffentlich gemacht werden.

Vor Gericht stand Musk, da er einen jüdischen Mann fälschlicherweise beschuldigte hatte, vergangenes Jahr an einer Neonazi-Schlägerei in Oregon beteiligt gewesen zu sein. Dessen Anwälte fragten Elon Musk nach dem @ErmnMusk-Konto, woraufhin der bejahte, dass es ihm gehöre. Musk bestand aber darauf, dass es sich um ein „Testkonto“ handele. „Es wurde nur zum Testen verwendet“, sagte Musk. Was genau getestet wurde, verriet der X-Besitzer nicht.

Bizarre Tweets von Musk

Jener Account wurde vom Magazin Vice im Jahr 2023 als sehr wahrscheinlicher heimlicher Account von Musk bezeichnet. Musk twitterte darüber allerlei Bizarres, etwa vom Wunsch eines Kleinkindes, in einen Nachtclub zu gehen.

Bei seiner Aussage bestätigte Musk auch, dass er über einen weiteren geheimen X-Account verfügt. In den Gerichtsaufzeichnungen ist dabei von „Baby Smoke 9.000“ die Rede, doch laut dem Rolling Stone Magazin ist es wahrscheinlich, dass es sich dabei um den @babysmurf9000 Account handelt, den Musk möglicherweise während eines Livestreams selbst enttarnt hatte.

Musk mit bemerkenswertem Eingeständnis

Musk ließ bei seiner Anhörung auch mit anderen Aussagen aufhorchen. Etwa mit dem bemerkenswerten Eingeständnis, dass seine Vorliebe für öffentliche Wutausbrüche „selbst zugefügte Wunden“ seien, da sie seinen Geschäften schaden.

Für Futurism ist es aber vor allen Dingen „wild“, die Existenz zweier heimlicher X-Accounts von Musk über Gerichtsprotokolle offiziell bestätigt zu bekommen. Für die Newsseite stellt sich deshalb die Frage, „was er sonst noch geheim hält“.

Musk hat diesbezüglich seine eigene Wahrnehmung. Während seiner Befragung sagte er, X sei „der genaueste, aktuellste und wahrheitsgetreueste Ort im Internet“.

