Liegt es an Elon Musk? Tesla verliert in vielen Ländern an Beliebtheit

In den USA zeigen potenzielle Tesla-Käufer zunehmend Zurückhaltung gegenüber der Marke. Einer der Gründe dafür scheint die polarisierende Persönlichkeit von CEO Elon Musk zu sein.

Das zeigt eine Untersuchung des Marktforschungs­unternehmens Caliber. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass Musk selbst zum Reputationsverlust beiträgt“, erklärte Caliber-CEO Shahar Silbershatz gegenüber Reuters.

Caliber bewertet die Attraktivität der Marke mit einem „Consideration Score“, der angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass Kunden ein Auto des Unternehmens kaufen. Dieser Wert ist im Februar auf 31 Prozent gefallen, ein starker Rückgang im Vergleich zum Höchststand von 70 Prozent im November 2021. Im Vergleich zum Januar sank der Score um acht Prozentpunkte.

In Deutschland wird Tesla trotzdem beliebter

Reuters fand außerdem heraus, dass Teslas Ansehen in vielen Ländern im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. Eine Untersuchung von Brand Finance, die sich auf Benchmarks und Umfragen stützt, zeigt, dass Tesla in Ländern wie den USA, den Niederlanden, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Australien an Beliebtheit verloren hat.

Die Popularität der Marke ist allein in China und Deutschland von 2023 auf 2024 gestiegen. Das Unternehmen spekuliert, dass die gestiegene Beliebtheit in China auf den eingeschränkten Zugang zu Nachrichten rund um Musk und Tesla zurückzuführen ist. Der Grund für die zunehmende Popularität in Deutschland wird allerdings nicht erklärt.

Verkauf von Elektroautos steigt weiter an

Während der Markt für Elektroautos in den USA insgesamt ein Wachstum von 15 Prozent in diesem Quartal verzeichnen soll, sollen Teslas Verkaufszahlen lediglich um drei Prozent steigen, so Analysten.

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass der Elektroauto­hersteller im Vergleich zum gesamten Elektroautomarkt an Dynamik verliert. Trotz dieser Entwicklung scheinen deutsche Kunden das Unternehmen weiterhin zu unterstützen.

