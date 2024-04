Xiaomi SU7: Tesla-Rivale mit 90.000 Vorbestellungen an einem Tag

Mit fast 90.000 Vorbestellungen ist die Nachfrage nach dem Tesla-Konkurrenten Xiaomi SU7 so groß, dass Kund:innen jedenfalls monatelang warten müssen, um das Auto zu bekommen. Erst am vergangenen Donnerstag hatte Xiaomi in der chinesischen Hauptstadt Peking Preise und technische Daten genannt und noch am gleichen Tag die Vorbestellungsmöglichkeit eröffnet.

Xiaomi SU7: Rivale des Tesla Model 3 und des Porsche Taycan

Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge wurden an diesem ersten Tag insgesamt 88.898 Vorbestellungen verzeichnet. Dieses Interesse dürfte recht sicher auf den Preis und die Technologie zurückzuführen sein. Damit wäre es nicht nur günstiger als etwa ein Tesla Model 3, sondern auch besser ausgestattet.

Der Xiaomi SU7 beginnt bei 29.900 US-Dollar, während die teureren Ausstattungen bis zu 41.496 Dollar erreichen können. Dabei wird die Basisversion des SU7 mit dem Model 3 verglichen, während die leistungsstärkste Version – der SU7 Max – mit dem Porsche Taycan konkurriert.

Xiaomi SU7: Lieferzeit von bis zu 7 Monaten

Obwohl Xiaomi noch bis Ende April mit der Auslieferung des Modells beginnen werden, werden viele Kund:innen ziemlich deutlich länger warten müssen. Laut Reuters könnten die Auslieferungen für den Standard SU7 und SU7 Pro zwischen 18 und 21 Wochen dauern, während die Auslieferungen für den SU7 Max zwischen 27 und 30 Wochen dauern könnten.

Mit dem SU7 mischt sich das in Peking ansässige Unternehmen Xiaomi in den hart umkämpften chinesischen Markt für Elektroautos ein. Der Markt in der Volksrepublik wird von starken Konkurrenten wie BYD und Tesla dominiert. Zudem herrscht ein Preiskampf.

