Entlassungen in der Tech-Branche auf höchstem Niveau seit Platzen der Dotcom-Blase

In der Tech-Branche hält die Kündigungswelle weiter an. Seit Jahresbeginn sind über 50.000 Stellen in gut 200 Tech-Firmen in den USA abgebaut worden. Die Jobsuche wird auch für altgediente Mitarbeiter:innen schwieriger – Gehaltseinbußen inklusive.