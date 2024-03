Praktische Vorlagen für Excel: Diese 6 Tools machen dir die Tabellen-Arbeit leichter

Es gibt für alles eine App – ob für das private Haushaltsbuch oder für die professionelle Zeiterfassung im Beruf. Zudem gibt es Dutzende wirklich gute Programme für die Finanz- oder Projektplanung, egal, ob persönlich oder geschäftlich. Doch so gut diese Möglichkeiten auch sind, sie können in der Funktionalität lange nicht mit Microsoft Excel mithalten. Es gibt wenig, das ihr mit der Tabellenkalkulations-Software von Microsoft nicht anstellen könnt – sofern ihr die Befehle und Funktionen beherrscht.

Was genau ist ein Excel-Template?

Ein Template ist eine Vorlage. Ihr könnt also immer neue Arbeitsmappen mit dieser Vorlage öffnen und sie ganz frei anpassen. Alle Funktionen sind dabei aber schon eingetragen, sodass ihr nur noch eure Daten einpflegen müsst. Je nach Design des Templates gibt es auch Visualisierungen wie Diagramme, die ebenfalls in der Regel automatisch generiert werden. Wer also kein Excel-Profi ist, regelmäßig bestimmte Daten übersichtlich erfassen und auswerten möchte und nicht die Kosten für teure Tools erbringen kann oder will, für den sind Excel-Vorlagen sehr praktisch.

Wo finde ich die Vorlagen von Excel selbst?

Was viele Anwender oft gar nicht bemerken: Excel selbst bietet verschiedene Vorlagen an, die euch helfen, schnell und einfach Tabellen anzulegen. Klickt ihr auf Neue Datei, werden sowohl leere Arbeitsmappen angeboten, als auch Vorlagen für die Arbeitszeiterfassung, Rechnungen, Kalender, Tagespläne und To-do-Listen sowie Erfassungsblätter für die Inventur. Jedes Template lässt sich anpassen.

Wie kann ich in Excel eine Vorlage erstellen?

Öffnet die Arbeitsmappe, die ihr als Vorlage abspeichern und später wiederverwenden möchtet. In der Menüleiste klickt ihr auf Datei, dann auf Speichern unter – und unter dem Dateinamen findet ihr ein Drop-down-Menü. Hier wählt ihr das passende Vorlagen-Element aus. Über diese Schritte könnt ihr übrigens auch in Word eigene Vorlagen erstellen. Wenn ihr ein neues Dokument öffnet, findet ihr euer Template im Reiter „Benutzerdefiniert“.

Microsoft: Offizielle Excel-Vorlagen

Außerdem ist da natürlich die offizielle Vorlagen-Webseite von Microsoft zu empfehlen. Hier findet ihr nicht nur Dutzende Excel- sondern auch Powerpoint- und Word-Vorlagen – sortiert unter anderem nach entsprechenden Kategorien wie Ausbildung, Budgets oder Rechnungen. Der Excel-Bereich bietet beispielsweise Templates zur Aufgabenverwaltung für Studierende oder Haushaltsausgaben, aber auch für ein Fahrtenbuch oder die Spesenabrechnung.

Alle meine Vorlagen: Excel-Vorlagen für Privates, Schule und Business

Bei Alle-meine-Vorlagen.de sind verschiedene Excel-Schablonen in sechs Rubriken unterteilt. Auch Vereine haben hier einen eigenen Platz, in dem es etwa eine Vorlage für Kalender oder Task-Listen gibt. Unter der Rubrik „Schule“ finden sich aktuelle Schulkalender oder eine Vorlage für Dashboards. Im Business-Bereich gibt es zum Beispiel einen „Homeoffice-Planer“ – insgesamt bietet die Seite verschiedene Vorschläge, die Einsteigern helfen können.

Chandoo: Unsortiert, aber nützlich

Auf Chandoo.org findet ihr nicht nur Templates zum Download, es gibt sogar etliche kostenfreie Tutorials, die euch sowohl Basis- als auch Fortgeschrittenenkurse bieten. Ihr könnt hier also auch was lernen! Die Navigation durch die Excel-Templates ist hingegen etwas unsortiert, was Suchenden nicht gerade in die Hände spielt. Von einem Top-10-Bereich einmal abgesehen, der die häufigsten Downloads präsentiert, werden die Vorlagen lose in einer Liste aufgeführt. Dennoch: Nützlich sind sie allemal.

Excel-Vorlagen.net: Klein, aber fein

Excel-Vorlagen.net ist eine deutsche Website. Die Plattform bietet verschiedene Templates wie einen Kalender, ein Kassenbuch und einen Zeitplaner, kann jedoch vom Umfang her kaum mit den oberen Seiten konkurrieren. Das Angebot ist übersichtlich, was allerdings auch ein Vorteil sein kann.

Smartsheet: Excel-Templates trotz Konkurrenzprodukt

Smartsheet ist eigentlich selbst ein Tool für Tabellenkalkulation, das dynamischer als Excel sein soll. Auf Smartsheet.com finden Unternehmen trotzdem kostenlos jede Menge Excel-Vorlagen für das Projektmanagement, die Planung des Budgets bis hin zum Business-Plan. Angefangen vom Gantt-Chart-Template oder Kosten- und Spesenabrechnungen über ein Issue-Tracker-Template bis hin zum Agile-Project-Plan-Template findet ihr hier vielerlei nützliche Vorlagen.

Spreadsheet123: Excel-Vorlagen für Beruf und Privatleben

Auf Spreadsheet123.com findet ihr Tabellen für den privaten wie auch beruflichen Gebrauch: von Rechnern für Haushalts- oder Projektbudgets über Zeitplaner bis hin zu Rechnungs-Vorlagen. Ihr könnt die Templates dabei für alle Excel-Versionen ab 2007 herunterladen, für Excel 2003, Open Office und Google Sheets. Dank der übersichtlichen Kategorien findet ihr schnell die Vorlagen, die ihr gerade benötigt.

Vertex24: Excel-Vorlagen auch für Unternehmen

Während die offiziellen Vorlagen der Microsoft-Website relativ simpel und vermutlich eher für private Szenarien geeignet sind, finden Profis auf Vertex24.com wesentlich umfangreichere Excel-Templates. Sortiert unter anderem nach Kategorien wie Kalender und Zeitpläne, Budgets und persönliche Finanzen, Rechnungen oder Arbeitszeiterfassung oder Projektmanagement. So können kleine Unternehmen beispielsweise ihre Ressourcenplanung mit Excel machen, wenn sie sich ein Tool noch nicht leisten können. Falls ihr nicht mit Microsoft Office arbeitet: Alle Vorlagen gibt es auch als Download für Google Sheets.

Powerpoint und Keynote: Hier findet ihr Templates und Vorlagen für Präsentationen

Dieser Artikel wurde am 14. März 2024 von Stella-Sophie Wojtczak überarbeitet.