Fire TV: Amazons Smart-TVs mit Alexa kommen nach Deutschland

In Deutschland bietet Amazon schon seit einigen Jahren Smart-TVs mit Fire TV an, die von Hardwarepartnern produziert werden. Nun verkauft der Konzern die im September 2022 vorgestellten Fire-TV-Modelle auch in Europa. Bei ihnen handelt es sich schon um die zweite Generation.

Amazon deckt bei den Smart-TV-Geräten mit Fire-TV und Alexa Preisregionen von 280 bis 1.000 Euro ab.

Amazon Fire TV: Omni-QLED-Serie mit 4K-Display und freihändiger Alexa-Sprachsteuerung

Amazons Topmodelle der Omni-QLED-Serie werden mit den Displaydiagonalen 43, 50, 55 und 65 Zoll angeboten und verfügen allesamt über Quantum-Dot-Displays (QLED) mit 4K-Auflösung. Auch eine freihändige Alexa-Sprachsteuerung ähnlich wie bei den Echo-Speakern ist an Bord, sodass zur Bedienung nicht zwingend eine Fernbedienung erforderlich ist.

Die 4K-Fernseher unterstützen laut Amazon Full-Array-Local-Dimming von bis zu 80 Bereichen (abhängig von der Modellgröße). Ferner bieten sie Support für HDR10 Plus, HLG, Dolby Vision IQ und HDR10 Plus Adaptive, so das Unternehmen.

Mithilfe eines integrierten Umgebungslichtsensors sind die Geräte dazu in der Lage, die Bildschirmhelligkeit automatisch anzupassen, „um einen optimalen Kontrast für alle Inhaltsquellen, Formate und Lichtverhältnisse zu schaffen“, so Amazon.

Amazons QLED-Smart-TV wird zum großen Echo-Show

Der Smart-TV borgt sich zudem eine Funktion von Samsungs The-Frame-Serie: Wenn gerade nicht gestreamt wird, können auf dem Fernseher durch die Ambient-TV-Funktion Kunstwerke oder eigene Fotos auf dem großen Bildschirm angezeigt werden. Diese lasse sich auch per Sensoren aktivieren, wenn eine Person den Raum betritt.

Durch die optionale Anzeige von Alexa-Widgets können die Fernseher auch zu einem überdimensionierten Echo Show umgewandelt werden – natürlich ohne Touch-Funktion. Laut Amazon sind die Alexa-Widgets für den Fernseher optimiert und „bieten aktuelle und hilfreiche Informationen auf einen Blick“. So lassen sich etwa Termine im „Kalender und Erinnerungen“-Widget einblenden, Haftnotizen für Familienmitglieder hinterlassen, smarte Thermostate oder eine Ring-Türklingel über das „Smart Home Favoriten“-Widget steuern, so Amazon.

Fernseh-Tipps gibt außerdem ein „Was soll ich mir ansehen?“-Widget. Die Widgets lassen sich laut Unternehmen nach persönlichen Bedürfnissen anpassen, verkleinern oder vergrößern.

Was die Kunstwerke angeht, bietet Amazons Ambient-TV kostenlosen Zugang zu über 1.700 Fotos und kuratierten Kunstwerken „mit einem breiten Spektrum an Stilen, an denen sich der gesamte Haushalt erfreuen kann“. Zu der Kunstsammlung gehören Amazon zufolge auch Werke von lokalen Institutionen wie der Pinakothek der Moderne, der Galerie Neue Meister, der Berlinischen Galerie sowie der Nationalgalerie.

Praktisch: Kund:innen können sich zusätzliche Informationen über die jeweils angezeigten Kunstwerke einblenden lassen, indem sie beispielsweise fragen: „Alexa, wer hat das gemalt?“ oder „Alexa, sag mir mehr über dieses Bild.“

Wer sich keine Kunstwerke anzeigen lassen, den Bildschirm dennoch zum Leben erwecken möchte, könne aus „Dutzenden beweglichen Hintergründen oder ihren persönlichen Fotos“ wählen.

Zudem soll die Ambient-TV-Funktion im Laufe des Jahres um dynamische Kunst ergänzt werden, die Inhalte auf Basis von Faktoren wie Temperatur, Tageszeit oder Wetter anzeigen.

Wie ein Echo-Show unterstützen die Modelle der Fire-TV-Omni-QLED-Serie auch Alexa-Routinen: Mit diesen kann das Smarthome oder das Unterhaltungserlebnis gesteuert werden, so Amazon.

Falls Alexa nicht mithören soll, lassen sich die integrierten Fernfeldmikrofone mit einem Tastendruck elektronisch ausschalten, heißt es. Ferner sei es möglich, weitere Funktionen an die eigenen Vorlieben anzupassen. So könne etwa die Bewegungserfassung deaktiviert oder Ruhestunden festgelegt werden, in denen keine Informationen auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.

Fire-TV-4- und -2-Serie: 4K- oder HD-Bildschirme und Sprachfernbedienung

Neben den Smart-TV-Topmodellen führt Amazon auch die Fire-TV-4- und -TV-2-Serie ein. Die 4er-Reihe besitzt Bildschirme mit 4K-UHD-Auflösung mit HDR10 und HLG für „kinoreife Bildqualität bei 4K-Serien und -Filmen“.

Anstelle der freihändigen Alexa-Sprachsteuerung kann Alexa per Sprachfernbedienung gesteuert werden und Inhalte finden, starten und steuern. Ebenso lassen sich Wetterberichte, Sportergebnisse und vieles mehr abrufen, so Amazon.

Die 4er-Produktreihe umfasst TV-Modelle mit 43-, 50- und 55-Zoll-Displays und bietet „ein vollständig integriertes Fire-TV-Erlebnis, das kontinuierlich um neue Features, Smart-Home-Funktionen und mehr erweitert wird“, erklärt das Unternehmen.

Die Fire-TV-2-Serie wird in den Diagonalen 32 und 40 Zoll angeboten. Dabei löst der Fire-TV-2 mit 32 Zoll nur mit HD (720p) auf, während das 40-Zoll-Modell über Full-HD-Auflösung (1080p) verfügt. Beide Modelle unterstützen HDR10, HLG und Dolby-Digital-Audio.

Amazon Fire-Smart-TV: Anschlussoptionen und Preise

Alle Smart-TVs besitzen Amazon zufolge Anschlüsse für HD-Antenne (DVB-T2 HD), Kabel (DVB-C) und Satellitendienste (DVB-S2). Ferner können Streaming-Apps wie Netflix, Prime Video, Disney Plus, Youtube und mehr genutzt werden.

Laut Amazon wird die Fire-TV-Omni-QLED-Serie* ab 600 Euro erhältlich sein. Die Fire-TV 4-Serie* wird ab 500 Euro angeboten. Die „]Fire-TV-2-Serie* startet ab 280 Euro.

Alle Geräte sind bei Amazon vorbestellbar. Die Modelle der Fire-TV-4-Serie und der -2-Serie sowie der Fire-TV-Omni-QLED-Fernseher in 65 Zoll werden ab dem 12. April ausgeliefert, alle anderen Omni-QLED-Größen folgen am 1. Juni 2023, so der Hersteller. Während der Einführungsphase sind alle Modelle bis zu 250 Euro günstiger.

Fire-TV: Modelle, Preise, Marktstart

Ab 12. April 2023:

Fire TV Omni QLED Series – 65 Zoll – 999,99 Euro

Fire TV 4-Series – 43 Zoll – 499,99 Euro

Fire TV 4-Series – 50 Zoll – 599,99 Euro

Fire TV 4-Series – 55 Zoll – 699,99 Euro

Fire TV 2-Series – 32 Zoll – 279,99 Euro

Fire TV 2-Series – 40 Zoll – 349,99 Euro

Ab ab 1. Juni 2023:

Fire TV Omni QLED Series – 43 Zoll – 599,99 Euro

Fire TV Omni QLED Series – 50 Zoll– 699,99 Euro

Fire TV Omni QLED Series – 55 Zoll – 799,99 Euro

