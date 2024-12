Das Gadget-Jahr 2024 im Rückblick: Wie spannend war eigentlich das iPhone 16?

Für Gadget-Fans ging 2024 vielversprechend los. Auf der CES zeigte Hersteller Rabbit den R1. Das kleine orange Gerät sollte Nutzer:innen als persönlicher Assistent dienen, indem es lernt, Dienste wie Spotify oder Photoshop zu bedienen. Dank Kamera sollte es auch Lebensmittel erkennen und auf Basis dessen Rezepte vorschlagen. All das für 250 US-Dollar. Doch nach Marktstart fiel der R1 genau wie der ähnlich veranlagte Humane AI Pin bei Tester:innen durch. Wer ein KI-Gadget dabeihaben will, muss also weiter aufs Smartphone setzen.

Das iPhone 16 ist fit für KI – und sonst so?

Die neuen Modelle der großen Hersteller schnitten auch deutlich besser ab. Das Samsung Galaxy S24 Ultra ließ zum Beispiel kaum Kritikpunkte offen, das Pixel 9 Pro überzeugte mit intelligenten Funktionen. Unbedingt kaufen musste man sie aber nicht. Zu gering fielen die Änderungen im Vergleich zu den Vorgängern aus.

Anders sieht es beim iPhone 16 aus. Mit Apple Intelligence hat der Hersteller Mitte 2024 sein eigenes KI-Paket vorgestellt. Mittlerweile läuft die Verteilung außerhalb der EU. In Deutschland sind die Funktionen allerdings erst ab April 2025 verfügbar. Wer sie auf dem iPhone nutzen will, braucht zwangsläufig ein neueres Modell. Mit Ausnahme des iPhone 15 Pro und Pro Max ist Apple Intelligence für kein Vorgängergerät verfügbar.

Mit Ausnahme des KI-fähigen A18-Prozessors gibt es am Apple-Smartphone vor allem eine Neuerung zu entdecken: die Kamerasteuerung. Mit dem Zusatz-Button auf der rechten Seite können Nutzer:innen die Kamera-App öffnen. Mithilfe der touch-sensitiven Oberfläche könnt ihr durch die Funktionen navigieren oder die Aufnahme auslösen.

Im Podcast sind sich Hardware-Redakteur Andreas Floemer und t3n-CvD Marco Engelien allerdings einig: Das Feature ist nett gemeint, bietet derzeit aber keinen echten Mehrwert. Abseits der neuen Taste bleibt eine grundsolide iPhone-Generation, die aber nicht spektakulär aus der Reihe heraussticht.

Im Podcast sprechen sie außerdem darüber, ob Herstellern 2025 endlich der Durchbruch auf dem Massenmarkt mit VR- und AR-Brillen gelingt und ob man wirklich einen KI-Chatbot braucht, der Handwerkern rät, eine Schraube mit dem passenden Schlüssel zu lösen.

