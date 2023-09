Game-Boy-Kamera verwandelt iPadOS 17 in Facetime-Videospaß

Eine unkonventionelle Anwendung dieser neuen Funktion von iPadOS 17 hat den Entwickler Federico Viticci dazu inspiriert, eine Game-Boy-Kamera als Webcam für Facetime-Anrufe auf einem iPad Pro zu verwenden. Seine Ergebnisse präsentierte er dann auf seiner eigenen Website.

Viticci schloss erfolgreich eine Game-Boy-Kamera an eine analoge Pocket-Konsole an, die wiederum über einen HDMI-Adapter mit dem iPad Pro verbunden war. Obwohl die Bildqualität der Game-Boy-Kamera bewusst retro und pixelig war, funktionierte die Verbindung reibungslos. Interessanterweise waren bestimmte Facetime-Videoeffekte, wie Reaktionen auf Handgesten, auch mit dieser unkonventionellen Kameraquelle möglich.

Entwickler ist begeistert

Die neue Funktion ermöglicht es, auch externe Videoquellen wie Game-Capture-Karten, DSLR-Adapter und andere USB-Zubehörteile mit dem iPad Pro zu verwenden. Viticci testete dies, indem er Spiele von seiner Nintendo Switch und seinem Steam Deck auf dem iPad-Pro-Display spielte. Die Unterstützung dieser Geräte erfordert eine App wie Capture Pro: UVC Viewer, die die neuen iPadOS-17-API nutzt, um externe Videoquellen, die an das iPad Pro angeschlossen sind, anzuzeigen und zu erfassen.

„Da war ich im Jahr 2023 und führte Gesten vor einer Game-Boy-Kamera aus, um Videoaufnahme und Facetime auf einem iPad Pro zu testen. Das alles macht keinen Sinn und kein normaler Mensch wird es jemals brauchen. Und doch erfüllte mich die Tatsache, dass alles so funktionierte, wie es sollte, irgendwie mit einem seltsamen Gefühl von Frieden und Nerd-Befriedigung“, schreibt Viticci in seinem Testbericht. Allein schon aus diesem Grund fiel das Testfazit des Entwicklers für das iPad Pro und iPadOS 17 am Ende positiv aus.

