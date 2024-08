Gamechanger Autoindustrie: Welche Auswirkungen klimafreundlicherer Stahl auf Preise von Neuwagen hätte

Stahl kann mit Fug und Recht als das Gerüst unserer Welt bezeichnet werden. Er stellt die Grundlage für Gebäude und Maschinen dar – und für Autos ohnehin. Gleichzeitig ist er ein Treiber des Klimawandels, da die Stahlproduktion weitgehend auf CO₂-reiche fossile Brennstoffe angewiesen ist. Die Automobilindustrie könnte daher ein wichtiger Gamechanger sein, um die Dinge in die richtige Spur zu bringen.

Die Stahlproduktion ist derzeit für etwa 7 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Es gibt eine wachsende Zahl von Verfahren, mit denen Stahl mit deutlich geringeren Emissionen hergestellt werden könnte – allerdings befinden sich einige noch in der Entwicklung und andere sind mit höheren Preisen verbunden. Die Automobilindustrie könnte daher ein fruchtbarer Markt für diese Technologien sein, da sie ein wichtiger Akteur in der Branche ist. Hinzu kommt, dass die Umstellung auf grünen Stahl die Kosten für Neufahrzeuge nur um weniger als 1 Prozent erhöhen würde, so eine neue Untersuchung.

Es ist bislang eine große Herausforderung für die Industrie, wirtschaftliche Wege zu finden, um die Rohstoffe, auf die sie angewiesen ist, herzustellen – und gleichzeitig die Emissionen zu senken. Fahrzeughersteller, die auf umweltfreundlicheren Stahl setzen, könnten ein Beispiel geben, wie man klimafreundlichere Grundmaterialien auf den Markt bringen kann, ohne die Kunden zu vergraulen.

Da die Automobilhersteller viel Stahl verwenden, hätten sie die Möglichkeit, bei der Dekarbonisierung der Branche eine Vorreiterrolle zu übernehmen, sagt Peter Slowik, Analyst beim International Council on Clean Transportation (ICCT), dessen Spezialgebiet Pkws im US-Markt sind.

Viel Primärstahl für Autos

Etwa 12 Prozent der weltweiten Stahlproduktion gehen derzeit in die Automobilindustrie. In einigen Regionen ist der Prozentsatz sogar deutlich höher – etwa 60 Prozent des gesamten in den USA produzierten Primärstahls, der nicht recycelt wurde, wird für die Fahrzeugherstellung verwendet. Dieser neue Stahl ist mit höheren Emissionen verbunden als die recycelte Variante, sodass eine Umstellung auf umweltfreundlicheren Stahl in der Automobilindustrie, die überwiegend nicht recyceltes Material verwendet, große Auswirkungen haben würde.

Zur Herstellung von Stahl müssen die Produzenten die Rohstoffe in der Regel auf hohe Temperaturen erhitzen und fossile Brennstoffe wie Kohle verwenden, um die chemischen Reaktionen in Gang zu halten, die Eisenerz in Stahl verwandeln. Es gibt jedoch immer mehr Möglichkeiten, Stahl mit geringeren Emissionen herzustellen. Dazu gehören Pläne, neue und bestehende Anlagen mit Technologien zur Kohlenstoffabscheidung auszustatten und bessere Verfahren einzusetzen, die auf Elektrizität statt auf fossile Brennstoffe setzen.

Ein führender Kandidat für die Herstellung von emissionsarmem Stahl ist die sogenannte Direktreduktion, bei der chemische Reaktionen mit Wasserstoff anstelle von Kohle durchgeführt werden können. Wenn dieser Wasserstoff mit erneuerbaren oder anderen kohlenstoffarmen Energiequellen erzeugt wird, könnte dies eine Stahlproduktion mit bis zu 95 Prozent weniger Emissionen ermöglichen.

Stahl ist für einen großen Teil der Klimaauswirkungen bei der Herstellung eines Fahrzeugs verantwortlich. Durch den Einsatz von grünem Stahl könnten die mit dem Bau eines Autos verbundenen Emissionen laut ICCT-Bericht um 27 Prozent gesenkt werden. Und die Materialien würden auch die Kosten nicht dramatisch in die Höhe treiben. „Im Allgemeinen stellen wir fest, dass sich die Preise für das Fahrzeug nicht allzu sehr erhöhen“, sagt Slowik.

Preiserhöhung wäre verkraftbar

H2 Green Steel baut derzeit das größte emissionsarme Stahlwerk der Welt, das bis 2026 eine Kapazität von 2,5 Millionen Tonnen haben könnte. Nach Angaben des Unternehmens wird sein Produkt 20 bis 30 Prozent mehr kosten als herkömmlicher Stahl. Das würde die Materialkosten eines Fahrzeugs um etwa 100 bis 200 US-Dollar erhöhen, was insgesamt weniger als 1 Prozent des durchschnittlichen Fahrzeugs ausmacht.

In einem anderen Bericht, der sich mit dem Stahl im Fahrzeugbau in Europa befasst, beziffern die Experten die Mehrkosten für ein Fahrzeug, das im Jahr 2030 ausschließlich Stahl aus einem Wasserstoff-basiertem Verfahren hergestellt wird, auf nur 105 Euro beziehungsweise etwa 115 Dollar. Und selbst dieser geringfügige Kostenanstieg könnte in Zukunft verschwinden, wenn die Produktionsmengen steigen und die Kosten sinken.

„Der relativ hohe Wert von Autos, vorwiegend bei Premiummarken, bedeutet auch, dass sie die kurzfristige Preiserhöhung von umweltfreundlicherem Stahl verkraften können“, so Alex Keynes, leitende Person der Automobilpolitik bei der European Federation for Transport and Environment.

Dasselbe Prinzip könnte auch für einige andere gängige Produkte gelten, die aus Stahl hergestellt werden. Nach einer Schätzung von Hannah Ritchie, einer Datenwissenschaftlerin bei Our World In Data, belaufen sich die zusätzlichen Kosten für die Verwendung von emissionsarmem Stahl in einem Haus auf weniger als 1 Prozent des Kaufpreises.

Klimafreundlichere Rohstoffe im Baugewerbe

Im Baugewerbe gibt es jedoch ein kompliziertes Geflecht von Akteuren, von Architekten über Bauunternehmer bis hin zu Bauunternehmen, was den Kauf teurerer Materialien, die einen Klimavorteil bieten, zu einem komplexeren Unterfangen machen könnte. Und bei größeren Projekten, die mehr Stahl benötigen, könnte es zu weitaus größeren Preissteigerungen kommen, die grünen Stahl in diesen Kontexten unerschwinglich machen, zumindest im Moment.

Automobilhersteller, die sich verpflichten, grünen Stahl von den Anbietern zu kaufen, könnten sicherstellen, dass sie in der Lage sind, schnell zu wachsen, und einige Unternehmen haben bereits solche Zusagen gemacht. Im Januar 2024 hatte H2 Green Steel verbindliche Vereinbarungen für mehr als 40 Prozent seiner Stahlproduktion in den ersten Jahren seines neuen Werks geschlossen.

Die Branche steht jedoch noch vor Herausforderungen, darunter Fragen zu den künftigen Kosten und der Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff, so Keynes. Politische Maßnahmen, von Subventionen zur Förderung der H2-Produktion bis hin zu Vorschriften, die diese erleichtern, könnten entscheidend dafür sein, dass grüner Stahl in unsere Fahrzeuge und darüber hinaus andere Produkte gelangt.

Der Text stammt von Casey Crownhart. Sie ist Redakteurin bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und deckt die Themenbereiche Klima, (erneuerbare) Energie und Transport ab.

