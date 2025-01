Gemini 2.0 Flash: Google macht die KI schneller – was ihr dazu wissen müsst

Die künstliche Intelligenz Gemini wird stetig von Google verbessert. Erst vor wenigen Tagen hat der Tech-Gigant dem KI-Modell die Fertigkeit gegeben, aus Tabellen Grafiken zu erstellen. Jetzt hat Google schon das nächste Upgrade für Gemini parat, wie das Unternehmen in einem kurzen Blog-Post bekannt gibt.

Anzeige Anzeige

Gemini wird dank 2.0 Flash schneller

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

So rollt Google derzeit das nächste KI-Modell für die Gemini- App und die Web-Anwendung des KI-Tools aus. Dabei handelt es sich um Gemini 2.0 Flash. Schon Ende 2024 hatte Google eine erste Testversion der neuen KI-Version für Entwickler:innen freigegeben. Jetzt bekommen auch alle anderen Gemini-Nutzer:innen die Möglichkeit, das schnelle Modell auf Herz und Nieren zu prüfen.

Google betont, dass sich Gemini 2.0 Flash primär durch schnellere Antwortzeiten und eine bessere Performance auszeichnet. Das soll sich hauptsächlich in den Bereichen Brainstorming, Lernen und Schreiben bemerkt machen. Die neue Version steht für alle Gemini-Nutzer:innen bereit. Wer für einen Gemini-Advanced-Account bezahlt, bekommt weiterhin Premium-Features wie ein größeres Kontextfenster für bis 1.500-seitige Dokumente und Zugriff auf Gems.

Anzeige Anzeige

In den kommenden Wochen soll Gemini 1.5 Flash, der Vorgänger des neuen KI-Modells, aber noch erhalten bleiben. Der Grund: So können Nutzer:innen ihre alten Konversationen mit Gemini fortführen, die noch über das 1.5-Flash-Modell geführt werden. Ihr müsst euch also zunächst nicht darum sorgen, dass die Chats plötzlich nicht mehr auf eure Eingaben reagieren.

Neben dem Upgrade zu Gemini 2.0 Flash hat Google eine weitere Verbesserung für die KI-App und die Web-Anwendung bekannt gegeben. Die Bildgenerierung findet ab sofort über das aktuellste Modell von Imagen 3 statt. Google verspricht dadurch mehr Details und klarere Texturen. Zudem soll die Bild-KI deutlich besser auf eure Eingaben reagieren und dadurch genauere Ergebnisse liefern.

Anzeige Anzeige

Schräge Einblicke in Google Streetview

10 Bilder ansehen Die 10 schrägsten Einblicke aus Google Street View Quelle:

Mehr zu diesem Thema