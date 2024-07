Internet-Debatten wie diese haben bereits viel zu lange gewütet. Es ist an der Zeit, die großen Fragen zu klären (Bild: Cast Of Thousands / shutterstock)

Klar ist es besser, während der Pause vom Schreibtisch aufzustehen und mit einer Kollegin oder einem Kollegen ein paar Schritte um den Block zu gehen. Oder sich einen Kaffee einzuschenken und mal den Flurfunk abzuklopfen. Manchmal ist es aber auch einfach entspannend, lustige Memes auf Instagram anzuschauen oder sich auf Youtube von ein paar Fail-Videos ablenken zu lassen. Ablenkung ist ein Grundfeiler für Kreativität und sorgt für neuen Fokus. Ein Pausenspaß kann aber auch dieses Fundstück sein, das in unserer Redaktion gerade die Runde macht: Auf der Webseite Neal.fun können Besucherinnen und Besucher auf die großen Fragen des Internets antworten, und als Teil einer Masse dazu beitragen, dass die ein oder andere Frage für immer geklärt wird.

XBox oder Playstation? Das Internet hat entschieden!

Dazu zählt, ob man das Dateiformat .gif entweder Gif oder Jif ausspricht. Oder aber, ob die XBox mehr Zocker-Spaß bringt als die Playstation? Auch eine Frage, die in der Internetgemeinde stets heftig diskutiert wird, ist, ob Jack nach dem Untergang der Titanic auch noch Platz auf der Tür hätte finden können. Fragen, die die Welt bewegen, oder? Tatsächlich ist das so, wenn man in die unzähligen Foren dazu auf Reddit und Co schaut. Was man für sich als selbstverständlich erachtet, sehen andere manchmal ganz anders. Natürlich heißt es Gif und nicht Jif, natürlich ist die Playstation die coolere Games-Konsole und natürlich hätte Jack auch noch auf die Tür gepasst, wenn Rose es einfach nur gewollt hätte. Oder sieht das jemand anders?!

Wenn ja, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, deine Perspektive mit denen der anderen ins Verhältnis zu setzen und so ein für alle Mal dafür zu sorgen, dass wir uns als Internetgemeinde endlich einer repräsentativen Antwort nähern. Schaut man auf die Antwortergebnisse der einzelnen Fragen, wird schnell klar, dass manche Medaille wohl immer zwei Seiten haben wird. Andere Antwortergebnisse verdeutlichen ganz klar, dass man auf der falschen Seite der Geschichte stehen dürfte. Spaß ist in jedem Fall garantiert und das ist die Hauptsache. Und natürlich, dass danach der Kopf auch wieder frisch gelüftet ist, um den nächsten Task anzupacken. Unser Fundstück des Tages: Neal.fun – das Internet hat entschieden. Viel Freude mit dieser kleinen Ablenkung, die große Wirkung erzielt.