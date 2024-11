Gmail: Drei Wege, um schnell Speicherplatz freizumachen

Löschen leicht gemacht - wir haben drei einfache Tricks, um schneller unwichtige und platzfressende E-Mails zu entfernen. (Foto: One Artist / Shutterstock)

Alte und unwichtige E-Mails in Gmail zu identifizieren, kann ziemlich viel Zeit und Nerven kosten. Welche E-Mail-Absender waren wichtig? Was ist Werbung oder ein unwichtiger Newsletter und kann bedenkenlos gelöscht werden? Mit diesen drei simplen Mitteln spart ihr euch beides – und bestenfalls monatlichen Mehrkosten.

Anzeige Anzeige

Schnell besonders alte E-Mails finden und löschen – So geht’s

Natürlich bleibt einem das Löschen alter Mails nicht erspart. Doch statt mit Suchbegriffen auf gut Glück nach bestimmten Themen zu filtern, die löschbar sind, könnt ihr auch einfach eure ältesten E-Mails löschen und euch von hinten nach vorn durcharbeiten.

Dafür müsst ihr in die Desktop-Ansicht und mit dem Cursor rechts auf die Schieberegler in der Suchleiste von Gmail klicken. Dort öffnen sich dann sehr viele Parameter, nach denen ihr filtern könnt. Wer jetzt aber einfach auf den blauen Suchen-Knopf drückt, findet sämtliche E-Mails. Jetzt könnt ihr oben rechts auf die Zahl klicken. Dort stehen meist „1-50“ von zum Beispiel 2.000 E-Mails. Nach dem Anklicken öffnet sich der Reiter namens „Älteste“ und ihr springt sofort ans Ende eurer Liste, ohne euch mühsam durchklicken zu müssen.

Anzeige Anzeige

Nachrichten mit großem Anhang löschen

Manche E-Mails haben große Anhänge, die viel Speicherplatz wegnehmen. Hier könnt ihr ebenfalls mit dem Suchfeld von Gmail arbeiten. Klickt dafür wieder auf die Regler auf der rechten Seite des Felds. Jetzt aktiviert ihr bei den Suchparametern unten links das Kästchen „Mit Anhang“ und gebt zusätzlich die Zahl fünf bei Größe ein.

Dadurch werden jegliche Nachrichten angezeigt, die über fünf Megabyte groß sind. Jetzt könnt ihr optional noch einen Zeitraum einstellen und schon könnt ihr alle wirklich großen E-Mails löschen, die ihr nicht mehr benötigt. Alternativ könnt ihr auch kleinere Zahlen eingeben und noch kleinteiliger löschen.

Anzeige Anzeige

Schnelles Abmelden und Löschen von Newslettern

Newsletter und Werbe-E-Mails fluten oft das Konto und fressen eine große Menge an Speicherplatz. Um sich schnell von diesen Nachrichtenverteilern abzumelden, gebt ihr ganz einfach „Abmelden“ im Suchfeld ein. Unter solchen Newslettern findet sich nämlich meist die Nachricht wie „Sie können sich jederzeit von diesem Newsletter abmelden, wenn Sie auf diesen Link klicken“ oder Ähnliches. Außerdem könnt ihr so auch große Mengen an Nachrichten löschen, da es sich meist um Werbebotschaften oder Newsletter handelt, die man meist nicht mehr benötigt.

Selbstoptimierung: 8 Gadgets, die dich besser machen

8 Bilder ansehen Selbstoptimierung: 8 Gadgets, die dich besser machen Quelle: https://www.instagram.com/p/CVlJ2eSPrsp/

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review GMail