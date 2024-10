5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Wenn die KI anruft, um dein Konto zu stehlen

Schlechte Phishing-Mails mit falschen Logos und vielen Rechtschreibfehlern gehören der Vergangenheit an. Längst setzen auch Betrüger:innen auf künstliche Intelligenz, um Konten zu kapern. Entsprechende Nachrichten sind dann nicht mehr auf den ersten Blick als Betrug zu entlarven. Bei der schlichten Mail bleibt es außerdem nicht mehr. Mithilfe von KI-generierten Stimmen lassen sich auch Anrufe tätigen, um Nutzer:innen aufs Glatteis zu führen. Das zeigt ein aktueller Fall.

Anzeige Anzeige

Zu müde zum Lesen? t3n Weekly gibt es auch als Podcast:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Gmail-Konten im Visier von Betrügern

Betrüger:innen haben eine neue Masche entwickelt, um an Gmail-Konten zu kommen. Dabei setzen sie auf KI-generierte Stimmen, die sich als Google-Support ausgeben. IT-Berater Sam Mitrovic wurde selbst Ziel eines solchen Angriffs. Zunächst erhielt er eine verdächtige Mail zur Wiederherstellung seines Kontos. Kurz darauf folgte ein Anruf einer vermeintlichen Support-Mitarbeiterin, die von verdächtigen Aktivitäten berichtete. Mitrovic wurde misstrauisch und entlarvte den Betrug durch eine gefälschte Mail-Adresse und sich wiederholende KI-Antworten. Der IT-Berater rät, selbst bei Anrufen und angeblichen E-Mail-Bestätigungen vorsichtig zu sein. Im Zweifelsfall sollten Nutzer:innen lieber auflegen und selbst beim offiziellen Support anzurufen.

Was Sam Altman mit World vorhat

Das von OpenAI-Chef Sam Altman gegründete Unternehmen Worldcoin benennt sich in World um. Auf einem Event erklärten Altman und Mitgründer Alex Blania, dass der bisherige Name nicht mehr die Ziele des Unternehmens widerspiegele. Die Marke Worldcoin bleibt als Kryptowährungsprojekt als eine von drei Säulen neben World Chain und World ID bestehen. Künftig will das Unternehmen verstärkt gegen Deepfakes vorgehen. Dafür will es die Orb genannten Geräte zum Augenscan auch für zu Hause anbieten. Die Theorie: Vor einem Videocall scannen sich die Teilnehmer:innen und verifizieren so ihre Echtheit. Zunächst will World die Pläne in Südamerika umsetzen.

Anzeige Anzeige

Amazon läutet das Weihnachtsgeschäft ein

Amazon verlängert ab November die Rückgabefristen für Weihnachtseinkäufe. Kund:innen können fast alle Artikel bis zum 31. Januar oder innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf zurücksenden – je nachdem, was später liegt. Für einige Produktkategorien wie Elektronik gelten kürzere Fristen. Die Regelung soll das Weihnachtsgeschäft ankurbeln. Händler:innen befürchten allerdings Probleme durch lange Rückgabezeiten, besonders bei saisonaler Ware.

G wie Geschwindigkeit

Forscher:innen des University College London haben einen neuen Rekord für 6G-Downloadgeschwindigkeiten aufgestellt. Mit 938 Gigabit pro Sekunde übertrifft die erreichte Geschwindigkeit die Möglichkeiten von 5G um ein Vielfaches. Hier liegt die Spitzengeschwindigkeit bei zehn Gigabit pro Sekunde. Um diesen Wert zu erzielen, nutzten die Wissenschaftler:innen einen breiten Frequenzbereich von fünf bis 150 Gigahertz und setzten sowohl Radiowellen als auch Laser ein. Obwohl die Technologie vielversprechend ist, wird die kommerzielle Einführung von 6G frühestens 2030 erwartet.

Anzeige Anzeige

Das richtige Outfit fürs Bewerbungsgespräch

Das richtige Outfit für Vorstellungsgespräche ist wichtig – auch, wenn der Termin per Videocall stattfindet. Übertreiben sollte man es mit der Gaderobe aber nicht, meint zumindest Vimeo-Finanzchefin Gillian Munson. Gegenüber CNBC erklärte die Tech-Managerin, man spüre es sofort, wenn sich Bewerber:innen aufgrund der Kleidung unwohl fühlten. Munson spricht sich insgesamt für mehr Lockerheit im Umgang mit der Wahl der Kleidung für Vorstellungsgespräche aus. Zu locker darf man es allerdings auch nicht angehen. Das Outfit sollte zur angestrebten Position passen.

Die Zusammenfassungen für diesen Artikel wurden mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.

Anzeige Anzeige

„5 Dinge, die du diese Woche wissen musst“ als Newsletter

Wenn dir der Newsletter gefällt, empfiehl ihn doch weiter! Auf unserer Newsletter-Infoseite gibt es eine Übersicht über alle Newsletter – dieser heißt t3n Weekly.

Wenn du schon Newsletter-Abonnent:in bist, hast du schon eine Mail zum neuen Newsletter-Angebot von uns bekommen. Über den entsprechenden Button kannst du schnell und einfach deine Präferenzen updaten!

Du liest bisher noch keinen der Newsletter von t3n? Dann melde dich jetzt hier an und such dir aus, welche Newsletter du künftig erhalten willst.

Anzeige Anzeige