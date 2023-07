News Artikel merken

Diese Informationen solltest du mit Google Bard nicht teilen

Seit Monaten ist ChatGPT von OpenAI bereits verfügbar. Doch nun zieht Google nach: Ab sofort gibt es den KI Chatbot Bard auch in Deutschland. Passend dazu hat Google nun auch seine AGBs geändert. Du solltest also lieber aufpassen, was du mit der KI teilen möchtest.

Von Stefica Budimir Bekan