Google Kalender: Auf diesen Geräten wird die App bald nicht mehr unterstützt

Die Google Kalender-App ist für nahezu jeden Android-Nutzer im Arbeitsalltag unverzichtbar. Es ist nicht nur ein zuverlässiges Tool zum Organisieren wichtiger Meetings, sondern dient auch als grundlegender Google-Dienst auf Android-Geräten. Das könnte sich jetzt allerdings für einige Nutzer ändern. Wer nämlich ein Android-Smartphone mit einem älteren Betriebssystem nutzt, erhält neuerdings keinen Zugriff mehr.

Der Google Kalender scheint auf Android-Geräten mit Betriebssystem älter als 8.0 nicht mehr zugänglich zu sein. Die App lässt sich auf Geräten mit Android 7.1 und älter nicht mehr auf die neueste Version 2023.46.0-581792699 aktualisieren. Das hat zur Folge, dass betroffene Nutzer mobil keine Termine mehr verwalten können.

Google äußerte sich noch nicht

Bisher hat Google dazu noch keine offizielle Ankündigung gemacht. Dennoch wurde X-User AssembleDebug bereits am Freitag auf ein entscheidendes Detail aufmerksam. Seit kurzer Zeit erhalten Nutzer mit Android 7.1 in der Google Kalender-App nämlich den Hinweis „Ihre derzeitige Android-Version wird nicht mehr unterstützt“. Ein deutlicher Hinweis, dass Benutzer mit Android 7.1 und niedriger künftig nicht mehr in der Lage sein werden, den Google Kalender zu verwenden.

Die Änderung wird wohl ab Dezember 2023 in Kraft treten. Allerdings dürfte sie nur noch die wenigsten Android-Nutzer tatsächlich betreffen. Android 7.1 gilt inzwischen als veraltet, da es bereits im Jahr 2016 veröffentlicht wurde. Bei Geräten mit diesem Betriebssystem ist es also wahrscheinlich, dass dessen Erstausrüster den Support dafür bereits längst eingestellt hat.

