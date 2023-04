Google erstaunt: KI bringt sich selbst neue Sprache bei

Google musste feststellen, dass künstliche Intelligenz in der Lage ist, Sachen zu erlernen, auf die sie nie trainiert wurde. In einem Interview mit CBS gab Google-Tech-Berater James Manyika zu, dass die KI des Unternehmens irgendwie eine Sprache gelernt habe, ohne dass die Ingenieure dies wollten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie Manyika im Interview zu verstehe gab, wurden der KI einige Sätze in Bengali mitgeteilt – mit dem Ergebnis, dass die KI plötzlich ganze Texte in Bengali übersetzen konnte. Diese sogenannten emergenten Eigenschaften kommen bei KIs immer wieder vor und stellen Entwickler nach wie vor vor Rätsel, da sie sich nicht immer aufklären lassen. Für Manyika ist dieser Fortschritt wichtig. Sein Ziel ist, dass die KI eines Tages bis zu Tausend verschiedene Sprachen spricht und versteht.

Die KI macht nicht immer nachvollziehbare Dinge

In dem CBS-Interview kam auch noch Google-CEO Sundar Pichai zu Wort, der bestätigte, dass einige mysteriöse Dinge mit der KI vor sich gehen, die sich selbst Experten nicht erklären können. „Es gibt einen Aspekt, den wir in der Branche ‚Blackbox‘ nennen“, so Pichai im Interview. „Du verstehst es nicht ganz. Und du kannst nicht genau sagen, warum die KI es gesagt hat.“ Es gibt zwar Ansätze, doch noch keine Lösungen.

Auf die Frage, ob eine KI, die selbst ihre eigenen Entwickler nicht vollumfänglich verstehen, einfach so auf die Gesellschaft losgelassen werden kann, hatte Pichai eine klare Antwort. „Ich glaube, wir verstehen auch nicht ganz, wie ein menschlicher Verstand funktioniert“, sagte der CEO.

Mehr zu diesem Thema Google Künstliche Intelligenz