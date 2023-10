Pixel 8 und 8 Pro: Google lässt Samsung bei Updates alt aussehen

Google Pixel 8 Pro und Pixel Buds Pro in „Porcelain“. (Foto: t3n)

Mit dem Pixel 8 und 8 Pro zeigt der Konzern, dass bei vier Jahren Android-Updates, wie Samsung sie derzeit bietet, noch lange nicht Schluss sein muss. Auch die fünf Jahre Sicherheitspatches von Samsung und Google selbst überbietet das Unternehmen nun mit insgesamt sieben Jahren. Damit positioniert Google sich direkt auf dem Level von Apple, die indes nie von einer Updategarantie sprechen.

Abseits der langen Lebensdauer steckt in den neuen Pixel-Phones allerhand neue Hardware. Zudem wird das Pixel 8 eine Spur kleiner als der Vorgänger und beim 8 Pro sind auch erfreuliche Optimierungen zu sehen.

Google Pixel 8 und 8 Pro: Neue Top-Smartphones mit hellen Displays

Laut Google besitzen die Nachfolger des Pixel 7 und 7 Pro (Test) weichere Formen, neue Oberflächen und kommen in neuen Farben daher. Laut Google handelt es sich um ein „thoughtful refinement“ – also eine „durchdachte Verfeinerung“.

Dabei verfügt das Pixel 8 Pro über einem polierten Aluminiumrahmen mit einer matten Glasrückseite, die wie die Front von Cornings Gorilla Glass Victus 2 geschützt ist. Das kleinere Pixel 8 hat einen satinierten Metallrahmen, während die polierte Glasrückseite aus Gorilla Glass Victus besteht.

Erfreulich ist, dass nun auch das Display des Pro-Modells plan und nicht mehr um die Gehäuseseiten geschwungen ist. Laut Google sind die Ränder um die Bildschirme symmetrisch geformt.

Display des Pixel 8 Pro wird heller als das des iPhone 15 Pro

Unterschiede sind abseits der Bildschirmdiagonalen von 6,7 und 6,2 (anstelle der 6,3 Zoll des Pixel 7) bei den Displaytechnologien und der Auflösung auszumachen: Das Pixel 8 Pro besitzt ein sogenanntes „Super Actua-Display“ mit 1.344 x 2.992 Pixeln und einer dynamischen Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz. Das Panel des Pixel 8 löst mit 1.080 x 2.400 Pixeln auf und bietet zwar auch endlich 120 Hertz, nachdem beim Vorgänger bei 90 Hertz Schluss war, jedoch kann nur zwischen 60 und 120 Hertz gewechselt werden.

Auch bei der Helligkeit unterscheiden sie sich: Das Pixel 8 wird im HDR-Modus bis zu 1.400 Nits hell und liefert eine Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits. Das 8 Pro wird mit 1.600 Nits (HDR) zu 2.400 Nits (Peak) noch heller als das iPhone 15 Pro (Test).

Pixel 8 und 8 Pro mit G3-Tensor-Chip und bis zu 12 Gigabyte RAM

Unter der Haube, gewissermaßen als Motor, setzt Google bei beiden Modellen einen neuen G3-Tensor-Chip ein, bei dem laut Hersteller alles neu ist. En Detail geht der Hersteller allerdings nicht auf die Neuerungen ein, es heißt lediglich, es seien unter anderem der ISP (Bildprozessor), DSP (digitaler Signalprozessor) und die TPU (Googles KI-Einheit) erneuert worden.

Letztere ist für die lokale Berechnung von KI-Funktionen erforderlich, die in den neuen Pixel-Geräten eine größere Rolle spielen. Nicht alle sind jedoch (wie immer) für den deutschsprachigen Markt bestimmt.

Ältere Berichte besagen, dass der neunkernige G3 auch größere Sprünge bei CPU- und Grafikleistung machen könnte. Für besonders anspruchsvolle Aufgaben setze Google einen Cortex-X3-Kern mit maximaler Taktrate von drei Gigahertz ein, der von vier Cortez A715 (2,45 Gigahertz) für mittlere Rechenleistung unterstützt wird. Die leichteren Aufgaben erledigen vier Cortex-A510-Kerne mit bis zu 2,15 Gigahertz. Mit einer ARM-Mali-G715-GPU, die Raytracing-Support bietet, soll ein signifikanter Leistungsschub im Vergleich zum Vorgänger erreicht werden.

In Sachen Speicher kommt das 8 Pro mit 12 Gigabyte DDR5 RAM und 128 bis 512 Gigabyte UFS-3.1-Speicher. Das Pixel 8 hat 8 Gigabyte RAM und 128 bis 256 Gigabyte Speicher an Bord. Wie immer ist dieser nicht erweiterbar.

Für ein mehr an hardwareseitiger Sicherheit ist abermals Googles Titan-M2-Sicherheitschip an Bord. Die 10,5-Megapixel-Selfiekamera auf der Vorderseite ist laut Google dank neuer KI-Algorithmen nun auch für die Autorisierung von Banking oder Onlinekäufen geeignet. Erstmals hat sie eine Autofokusfunktion an Bord.

Entgegen älterer Berichte steckt in den Pixel-8-Modellen kein Ultraschallfingerabdrucksensor, sondern weiterhin ein optischer Sensor zum Entsperren der Smartphones oder für weitere Autorisierungsprozesse. Schade eigentlich, denn Ultraschallsensoren funktionieren auch bei nassen Fingern. Apropos: Beide Pixel-Geräte sind nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt.

Die Kameras des Pixel 8 und 8 Pro

Wie bei den Vorgängern unterscheidet Google bei den Kameras recht deutlich: Das 8 Pro verfügt über eine Triple-Cam mit einer 50-Megapixel-Weitwinkelkamera (ƒ/1,68-Blende), einer Ultraweitwinkel- und einer Telezoomkamera mit jeweils 48 Megapixeln. Die Ultraweitwinkelkamera mit recht lichtstarker f/1,95-Blende besitzt einen 125,5-Grad-Sichtwinkel, die Telezoom verfügt mit einer fünffachen optischen Vergrößerung über die gleiche Zoomstufe wie der Vorgänger. Eine digitale Vergrößerung kann Objekte bis zu 30-fach heranholen.

Das Pixel 8 kommt wie der Vorgänger mit einer Dual-Kamera und besitzt einerseits den gleichen Hauptsensor mit 50 Megapixeln. Der Hauptsensor ist für die bis zu achtfache digitale Vergrößerung verantwortlich. Anstelle des 48-Megapixel-Sensors verbaut Google einen Sensor mit nur 12 Megapixeln für die Ultraweitwinkelkamera mit ƒ/2,2-Blende und 125,8 Grad Sichtwinkel.

Smarte Kamerafunktionen für das Pixel 8 (Pro)

KI kann Google, das zeigt der Hersteller bei seinen Smartphones unter anderem bei den Kamerafunktionen. Für die neuen Modelle hat Google etwa die Funktion „Audio Magic Eraser“ in petto, mit der aus Videos störende Geräusche automatisch herausgefiltert werden können.

Eine weitere neue Funktion ist „Beste Aufnahme“: Mit diesem Feature könnt ihr Gesichter in Bildern austauschen, „um alle Personen von ihrer besten Seite zu zeigen und niemand etwa die Augen geschlossen hat“. Zudem habe der Hersteller Makrofotos verbessert. Auch der zur Google I/O 23 angekündigt Magic-Video-Editor, mit dem ihr ein Bild förmlich neu arrangieren könnt, ist Teil der Funktionen der Pixel-8-Modelle. Dieses Features wird laut Google aber erst gegen Ende des Jahres bereitgestellt.

Überdies verpasst Google der Kamera-App des Pixel 8 Pro einen Pro-Modus, mit dem diverse Einstellungen wie Weißabgleich, Fokus und mehr vor dem Knipsen nach eigenen Vorstellungen angepasst werden können. Pro-Exklusiv sind weiter eine Video-HDR-Plus-Funktion mit „verbesserten Farbabstufungen“ und Nachtsicht für Videos.

Pixel 8 und 8 Pro: Akku, Laden, WLAN, Temperatur

Kleine Verbesserungen verabreicht Google den Energiespeichern der neuen Topmodelle: Das kleinere Pixel 8 hat einen etwas größeren Akku bekommen. Anstelle der 4.270 Milliamperestunden beim Pixel 7 wächst er beim Pixel 8 auf 4.575 Milliamperestunden. Der Akku des Pixel 8 Pro wächst von 4.926 auf 5.050 Milliamperestunden.

Was die Ladegeschwindigkeiten angeht, verhält Google sich weiterhin recht konservativ und lässt die Ladeleistung lediglich marginal anwachsen: Das Pixel 8 Pro kann mit bis zu 30 Watt anstelle der 23 Watt des 7 Pro geladen werden. Beim Pixel 8 sind 27 anstelle der 20 Watt des Pixel 7 möglich, so Google.

Kabelloses Laden per Googles Pixel-Stand ist mit 18 Watt beim Pixel 8 respektive mit bis zu 23 Watt beim Pixel 8 Pro möglich. Über ein herkömmliches Qi-Wireless-Ladedock sind nur 12 Watt drin. Der neue kabellose Ladestandard Qi2 ist Google zufolge nicht an Bord.

Aktualisiert wurde zudem der WLAN-Chip: Das neue Modell unterstützt den Wi-Fi-7-Standard. Ein Ultrabreitbandchip (UWB), etwa zum schlüssellosen Aufschließen von Fahrzeugen, ist weiterhin nur im Pro-Modell verbaut.

Nicht vergessen werden darf der rückseitige Temperatursensor des Pixel 8 Pro, mit dem ihr die Temperatur eurer Getränke oder eurer Gerichte messen könnt. Der neue Sensor soll auch eure eigene Körpertemperatur messen können.



Google Pixel 8, 8 Pro, 7 Pro, 7: Spezifikationen im Vergleich

Modell Google Pixel 8 Pro Google Pixel 8 Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7 Betriebssystem Android 14 Android 14 Android 13 Android 13 Display 6,7 Zoll LTPO-OLED mit 1 bis 120 Hertz (dynamisch); 1.344 x 2.992 Pixel; 489; 20:9-Seitenverhältnis; Always-On-Display; HDR; Corning Gorilla Glas Victus 2, bis 1.600 nits (HDR); 2.400 Peak

6,2 Zoll- OLED bis 120 Hertz; 1.080 x 2.400 Pixel; 428 ppi; 20:9 Seitenverhältnis; Always-On-Display; HDR; Corning Gorilla Glas Victus, bis 1.400 nits (HDR), 2.000 nits (Peak)

6,7 Zoll LTPO-OLED mit 120 Hertz (dynamisch); QHD+ 1.440 x 3.120 Pixel, 512 ppi, bis zu 1.000 Nit (HDR-Helligkeit) und bis zu 1.500 Nit

(Spitzenhelligkeit) 6,3 Zoll- OLED mit 90 Hertz; FHD+ mit 1.080 x 2.400, 416 ppi, bis zu 1.000 Nit (HDR-Helligkeit) und bis zu

1.400 Nit (Spitzenhelligkeit) Prozessor Google G3 Tensor Google G3 Tensor Google G2 Tensor Google G2 Tensor 12 GB LPDDR5 RAM 8 GB LPDDR5 RAM 12 GB LPDDR5-RAM 8 GB LPDDR5-RAM Interner Speicher 128/256 GB (nicht erweiterbar) UFS 3.1) 128 GB/ 256 GB (nicht erweiterbar) UFS 3.1) 128/256 GB (nicht erweiterbar) 128/256 GB (nicht erweiterbar) Hauptkamera Triple-Kamera:

– 50 MP Octa-PD-Weitwinkelkamera

1,2 μm Pixelbreite

f/1.68 Blende

82-Grad-Sichtfeld

1/1,31″ Bildsensorgröße;

– 48 MP Quad-PD-Ultrawide-Kamera mit Autofokus

0,8 μm Pixelbreite

f/1.95 Blende

125,5-Grad-Sichtfeld

Objektiv-Korrektur;

– 48 MP Quad PD telephoto camera

0.7 μm pixel width

f/2.8 aperture

21.8-degree field of view

5x optical zoom

Super Res Zoom up to 30x Dual-Kamera:

– 50MP Octa-PD-Weitwinkelkamera

1,2 μm Pixelbreite

f/1.68 Blende

82-Grad-Sichtfeld

1/1,31″ Bildsensorgröße

Super Res Zoom bis zu 8x;

– 12-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Autofokus

1,25 μm Pixelbreite

f/2.2-Blende

125,8-Grad-Sichtfeld

Objektiv-Korrektur

Triple-Kamera:

- 50 MP Weitwinkel (Samsung GN1), Pixelgröße: 1,2 μm,

Blende: ƒ/1.85,

Sichtfeld: 82°,

Bildsensorgröße: 1/1,31";

- 12 MP Ultraweitwinkel (Sony IMX381), Pixelgröße: 1,25 μm,

Blende: ƒ/2.2,

Sichtfeld: 126°,

Objektivkorrektur

- 48 MP Telezoom (Samsung GM1),

Pixelgröße: 0,7 μm,

Blende: ƒ/3.5,

Sichtfeld: 20,6°,

5x optischer Zoom,

30x Super-Resolution-Zoom





Dual-Kamera:

- 50 MP Weitwinkel (Samsung GN1) mit 8x Super-Resolution-Zoom,

Pixelgröße: 1,2 μm,

Blende: ƒ/1.85,

Sichtfeld: 82°,

Bildsensorgröße: 1/1,31";

-12 MP Ultraweitwinkel (Sony IMX381), Pixelgröße: 1,25 μm,

Blende: ƒ/2.2,

Sichtfeld: 114°,

Objektivkorrektur Frontkamera 10,5 MP; 1,22 μm Pixelgröße;

Blende: ƒ/2.2

Fixfokus;

94°-Ultraweitwinkel-Erfassungswinkel 10,5 MP; 1,12 μm Pixelgröße; Blende: ƒ/2.0

Fixfokus; 84°-Weitwinkel-Erfassungswinkel 10,8 MP mit f/2,2 Fixfokus, Pixelgröße 1,22 μm,

92,8°-Ultraweitwinkel-Sichtfeld 10,8 MP mit f/2,2 Fixfokus, Pixelgröße 1,22 μm,

92,8°-Ultraweitwinkel-Sichtfeld Akkukapazität 5.050 mAh 4.575 mAh 5.000mAh 4.355 mAh Konnektivität Wi-Fi 7, Dual-Sim per eSIM, 5G, Bluetooth 5.3, Ultrabreitband-Chip; NFC; GPS Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Dual-Sim per eSIM, 5G; NFC; GPS WiFi 6E, Bluetooth v5.2 + LE, A2DP (HD-Codecs: AptX, AptX HD, LDAC), Ultrabreitband-Chip, GPS, LTE, 5G, NFC WiFi 6E, Bluetooth v5.2 + LE, A2DP (HD-Codecs: AptX, AptX HD, LDAC), GPS, LTE, 5G, NFC Abmessungen 162,6 x 76,5 x 8,9 mm 150,5 x 70,8x 8,9 mm ca. 162,9 x 76,6 x 8,9 mm ca. 155,6 x 73,2 x 8,7 mm Gewicht 213 g 187 g 212 g 197 g Farben Obsidian, Porcelain, Bay Obsidian, Hazel, Rose Obsidian, Snow, Hazel Obsidian, Snow, Lemongrass Sonstiges Titan M2, UWB, Laden mit 30 Watt, Wireless-Charging mit bis zu 23 Watt mit Google Pixel Stand 2 (12 Watt mit Standard-Qi-Wireless);

IP68, Temperatursensor Titan M2, Laden mit 30 Watt, Wireless-Charging mit bis zu 21 Watt mit Google Pixel Stand 2 (12 Watt mit Standard-Qi-Wireless); IP68 Fingerabdrucksensor, USB Typ C (USB 3.1), Stereo-Front-Lautsprecher, Titan M2-Sicherheitsmodul, IP68, „Schnellladen“ mit 23W, drahtloses Laden, Reverse Charging, Dual-SIM (1x physisch, 1X eSIM) Fingerabdrucksensor, USB Typ C (USB 3.1), Stereo-Front-Lautsprecher, Titan M2-Sicherheitsmodul, IP68, „Schnellladen“ mit 20 W, Drahtloses Laden, Reverse Charging,Dual-SIM (1x physisch, 1X eSIM) Preis ab 1.099 Euro ab 799 Euro ab 899 Euro (128 GB);

999 Euro (256 GB) ab 649 Euro (128 GB); 749 Euro (256 GB)

Ein Knaller ist, wie schon angemerkt, die extralange Updategarantie für Android-Versionen, Sicherheitspatches und Feature-Drops. Google verspricht sieben Jahre für alle. Das heißt, dass die Geräte – mit Android 14 ab Werk – bis 2030 Updates erhalten sollen und damit sogar noch Android-Version 21 erhalten, falls es bis dahin nicht einen Nachfolger des Betriebssystems geben sollte.

Selbst Samsung kommt mit derzeit vier Jahren Android-Updates und fünf Jahren Sicherheitspatches nicht an dieses Versprechen heran. Was Apples iPhones angeht, sind derzeit um die sechs Jahre üblich, wobei der Hersteller keine Updategarantie gibt. Apple muss zugute gehalten werden, dass teils selbst noch ältere iPhones Sicherheitspatches erhalten, wenn ein Exploit aktiv ausgenutzt wird.

Während Google für den englischsprachigen Raum eine ganze Handvoll neuer KI-Funktionen bereithält, schafft es eine auch nach Deutschland: Mit dieser könnt ihr per Assistant Nachrichten oder Texte in verschiedenen Sprachen tippen, bearbeiten und versenden. US-exklusive KI-Features sind unter anderem eine Schreibhilfe „Proofread“ sowie „Read aloud“, mit der es etwa möglich ist, euch Texte in verschiedenen Sprachen vorlesen und gleichzeitig übersetzen zu lassen.

Wie teuer ist das Pixel 8 (Pro)?

Die neuen Pixel-Modelle werden in jeweils drei Farben angeboten: Das 8 Pro gibt es in den Farbtönen „Obsidian“ (Schwarz), „Porcelain“ (Creme) und „Bay“ (Blauton), während das Pixel 8 in „Obsidian“, „Hazel“ (Grau) und „Rose“ (Rosa) verkauft wird.

Preislich liegen beide Smartphones ein Stück über dem Pixel 7 und 7 Pro, was unter anderem sicherlich am langen Updatezeitraum liegen dürfte. So verlangt Google für das Pixel 8 ab 799 Euro und damit 150 Euro mehr als im vergangenen Jahr für das Pixel 7. Das Pixel 8 Pro schlägt mit 1.099 Euro zu Buche, was gar 200 Euro mehr als im letzten Jahr sind.

Um Kund:innen abseits von der Top-Ausstattung und dem langen Updatezeitraum die Geräte schmackhaft zu machen, legt Google als Vorbesteller:innen-Aktion beim 8 Pro die Pixel Watch 2 obendrauf, beim 8er gibt es die Pixel Buds Pro kostenlos dazu. Die Geräte sind ab sofort vorbestellbar und sollen bereits nächste Woche erhältlich sein.