Pixel 9: Google will offenbar ein großes Problem beheben – so profitiert ihr davon

Die Pixel-Smartphones von Google haben einige Vorzüge. Gerade die Kamera-Software gehört zum Besten, was der Markt zu bieten hat. Allerdings gibt es auch einige Bereiche, in denen Google noch nachbessern muss, um zur Konkurrenz aufzuschließen. Einen Kritikpunkt vergangener Pixel-Smartphones geht der Tech-Riese wohl beim Pixel 9 aktiv an.

Moderner Fingerabdrucksensor für das Pixel 9

Wie Insider:innen gegenüber Androidauthority berichtet haben, soll sich Google mit dem Pixel 9 vom bisherigen Fingerabdrucksensor verabschieden. Bislang hatte das Unternehmen einen optischen Sensor unter dem Display genutzt, der vom Unternehmen Goodix hergestellt wurde. Optische Sensoren sind in der Produktion günstiger, aber nicht so schnell wie teurere Sensoren.

Mit dem Google Pixel 9 setzt Google laut Insider:innen jetzt auf einen Ultraschallsensor, der euren Fingerabdruck erfasst. Genauer gesagt soll Google den Qualcomm 3D Sonic Gen 2 verbauen. Dieser Fingerabdruckscanner steckt beispielsweise auch unter dem Display des Samsung Galaxy S24 Ultra. Wie ihr im Test des Galaxy S24 Ultra lesen könnt, ist dieser Sensor blitzschnell. Dementsprechend dürfen auch Pixel-Nutzer:innen mit der neuen Generation auf kürzere Entsperrzeiten und eine bessere Fingerabdruckerkennung hoffen.

Laut den Insider:innen soll Google diese Änderungen bei allen Pixel-9-Modellen vornehmen. Damit müssen Käufer:innen der kleineren und günstigeren Standardversion wohl auch nicht auf den neuen Sensor verzichten. Einzig das nächste Google Pixel Fold soll keinen Ultraschallfingerabdrucksensor bekommen. Hier will Google den Sensor weiterhin im Power-Knopf verbauen.

