Google Play Pass: Für welche Android-Nutzer sich das Abo lohnt – und wer sich das Geld sparen kann

Wer häufiger in den Google Play Store schaut, wird sicherlich schon auf ein besonderes Angebot für Android-Nutzer:innen gestoßen sein. Der sogenannte Google Play Pass verspricht zahlreiche Games und Apps, die ihr nach dem monatlichen Entgelt ohne weitere Kosten herunterladen könnt. Das klingt im ersten Moment sehr verlockend, doch lohnt sich das Angebot wirklich?

Um das für euch herauszufinden, haben wir uns den Google Play Pass genau angeschaut. Wir zeigen euch, wie teuer das Angebot wirklich ist, was ihr dafür bekommt und für wen sich das Abo am Ende tatsächlich lohnt. So könnt ihr noch vor dem Abschluss des Google Play Pass einschätzen, ob ihr auch zuschlagen solltet – oder ihr euch das Geld sparen könnt.

Was ist der Google Play Pass eigentlich?

Der Google Play Pass ist Googles Antwort auf vergleichbare Angebote wie der Xbox Game Pass oder Playstation Plus. Google hat den Play Pass schon im September 2019 in den USA gestartet. Im Juli 2020 kam das Abonnement dann schließlich auch nach Deutschland. Es handelt sich um ein Abo, das euch Zugriff auf zahlreiche Inhalte im Android-Store gibt.

Sobald ihr den Google Play Pass abonniert habt, verändert sich auch der Google Play Store für euch. Ihr habt dann eine eigene Startseite für das Abo, auf der euch zahlreiche Apps und Spiele vorgeschlagen werden. Daneben gibt es einen Bereich für neue Spiele im Abo, Anwendungen, die sich an Kinder richten und die Charts.

Welche Vorteile und Inhalte bekommt ihr mit dem Abo?

Im Gegensatz zur Konkurrenz bietet der Google Play Pass aber nicht nur Spiele für Android-Nutzer:innen. Daneben wird euch auch der Zugriff auf zahlreiche nützliche Apps gewährt. Dazu zählen etwa E-Reader-Apps, Haushaltsbücher oder Dateikonverter. Diese Apps und alle Spiele aufzuführen, würde den Rahmen sprengen. Deshalb fassen wir euch hier alle Vorteile zusammen, die euch der Google Play Pass bieten will.

Zugriff auf über 1.000 Games und Apps

Alle Anwendungen ohne Werbung oder In-App-Käufe

Monatlich wechselnde Angebote wie Rabatte auf andere Spiele und Apps oder Ingame-Boni

Family Pass, um den Play Pass mit bis zu fünf Familienmitgliedern zu teilen

Wie bei vielen Abodiensten seid ihr aber sehr davon abhängig, was euch der Algorithmus vorschlägt und was sich in den Charts befindet. Oder ihr seid von der Suche abhängig. Diese verändert sich durch das Abo von Google Play Pass ebenfalls. Ihr habt dann die Möglichkeit, nur Play-Pass-Inhalte anzeigen zu lassen. Kleiner Nachteil: In der Regel werden trotzdem erst gesponserte Inhalte angezeigt, die für den oberen Platz in den Suchergebnissen zahlen – obwohl sie nicht zum Abo gehören.

Wie viel kostet der Google Play Pass?

Gerade im Vergleich mit anderen Abodiensten wie dem Xbox Game Pass, der immer teurer wird, ist der Google Play Pass recht günstig. Das ist aber auch wohl den Inhalten geschuldet. Hier bekommt ihr keine AAA-Games direkt zum Release. Stattdessen gibt es für diese Preise nette Spiele für unterwegs:

4,99 Euro im Monat

29,99 Euro im Jahr

Im Vergleich zur monatlichen Abrechnung bezahlt ihr bei einem Jahresabo etwa die Hälfte des Preises. Und für diesen Preis könnt ihr das ganze Jahr über Spiele ausprobieren, für die ihr sonst jedes Mal einzeln Geld ausgegeben hättet. Ein einfaches Beispiel zeigt, dass sich das Abo gerade bei Vielzockern und App-Fans schnell lohnen kann. So bekommt ihr für den Preis von 29,99 Euro diese Apps im Play Store:

Stardew Valley (4,69 Euro)

Game Dev Tycoon (5,49 Euro)

Slay the Spire (9,99 Euro)

Evoland 2 (6,99 Euro)

Bridge Constructor Portal (1,99 Euro)

Nach diesen Einkäufen wären die 29,99 Euro fast komplett aufgebraucht. Über das Abo könntet ihr anschließend noch weitere Games und Apps ausprobieren. Für welche Zielgruppen sich Google Play Pass deshalb besonders eignet, haben wir euch im nächsten Abschnitt zusammengefasst.

Für wen lohnt sich der Google Play Pass?

Nicht jede:r Android-Nutzer:in sollte einfach zum Google Play Pass greifen. Auch wenn der Dienst im Vergleich mit der Konkurrenz deutlich günstiger ist, lohnt sich das Abo auch nur dann, wenn ihr es wirklich ausreizen könnt. Wenn ihr besonders viel auf eurem Android-Gerät zockt, immer wieder gern neue Spiele und Apps ausprobieren möchtet oder euch Werbung in Apps nervt: Dann lohnt sich das Abo für euch.

Seid ihr hingegen kaum an Spielen interessiert oder zockt nur wenige ausgewählte Titel, diese aber dafür stundenlang, lohnt sich der Google Play Pass nicht. Dann könnt ihr euch das betreffende Spiel auch im Einzelkauf sichern. Dann ist die Werbung ebenfalls verschwunden und ihr könnt ohne Störungen loszocken.

Für eine Zielgruppe eignet sich der Google Play Pass aber ganz besonders: Familien mit Kindern. Denn im Abo ist der Family Pass enthalten. Über diesen könnt ihr das Abo mit bis zu fünf weiteren Familienmitgliedern teilen. Sollte also ein Elternteil den Google Play Pass abonnieren, können auch alle anderen im Haushalt loszocken. Alle Mitglieder profitieren dann vom großen Spiele- und App-Katalog.

Der Vorteil: Da diese im Abo auch ohne Werbung und Ingame-Käufe auskommen, müssen Eltern keine Angst haben, dass ihre Kinder unabsichtlich horrende Rechnungen im Play Store anrichten. Und die Kids können ganz einfach von Spiel zu Spiel springen, wenn ihnen ein Game nicht gefallen sollte. Zumal es dafür eine eigene Kategorie direkt auf der Startseite des Google Play Pass gibt, die euch und dem Nachwuchs passende Games für Kinder empfiehlt.

