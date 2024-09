Für Android-Nutzer: Neues Feature im Google Play Store spart euch Zeit

Wer häufiger Apps aus dem Google Play Store installiert, wird sicherlich auch dessen nervige Einschränkung kennen. Wenn ihr eine App herunterladet, öffnet sich diese nicht automatisch, wenn sie schließlich auf eurem Android-Gerät installiert wurde. Doch diese Zeiten sind offenbar vorbei, wie Android Authority berichtet.

Anzeige Anzeige

Google hebt nervige Beschränkung im Play Store auf

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Demnach arbeitet Google schon seit einiger Zeit an der Funktion, dass sich Android-Apps direkt nach der Installation öffnen. Die Funktion ist schon im Code des Google Play Stores vorhanden. Es kann sich also nur noch um Tage oder wenige Wochen handeln, bis das Unternehmen das Feature für alle Android-Nutzer:innen freischaltet. Android Authority hat die Funktion schon jetzt in einem APK-Teardown aktiviert und in einem Video festgehalten.

Anzeige Anzeige

Sobald das Update ausgerollt wird, seht ihr einen Schieberegler unter Apps, die ihr installiert. Damit könnt ihr ganz einfach auswählen, ob die Anwendung direkt nach der Installation geöffnet werden soll oder nicht. Die Funktion muss also nicht dauerhaft in den Einstellungen an- oder abgeschaltet werden. Damit umgeht Google ein großes Problem. Würdet ihr beispielsweise bei der Einrichtung eines neuen Android-Smartphones mehrere Apps gleichzeitig herunterladen und installieren, würden diese sich eine nach der anderen öffnen.

Anzeige Anzeige

Ist der Schieberegler aktiviert, könnt ihr den Google Play Store verlassen und euch anderen Apps widmen. Sobald die Installation abgeschlossen ist, bekommt ihr eine Benachrichtigung, dass sich die Android-App in fünf Sekunden automatisch öffnet. Dieser Timer lässt sich auch nicht umstellen. Durch ihn werdet ihr nicht einfach von der App überrascht, sobald sie sich in den Vordergrund drängt. Denkbar wäre auch, dass ihr den automatischen Start über die Benachrichtigung noch einmal unterbrechen könnt – auch wenn diese Funktion bisher nicht zu sehen war.

Kennt ihr schon diese Android-Funktionen?

10 Bilder ansehen Kennt ihr diese Android-Funktionen? Quelle: (Foto: t3n)

Mehr zu diesem Thema