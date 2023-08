Googles neue Suchfunktion spart Zeit und Youtube stemmt sich gegen Desinformation

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Googles neues Feature bringt alle Infos auf einen Blick

Manchmal können Websites uns ganz schön fordern. Da kann die Suche nach der dringend benötigten Information schon einmal etwas länger dauern. Hier will Google mit seinem neuer KI-Suchfunktion Abhilfe schaffen. Alle wichtigen Infos auf einen Blick – das ist das, was Google seinen Nutzer:innen mit einem neuen Feature namens „SGE while browsing“ bieten will. Das soll vor allem Microsofts Copilot Konkurrenz machen.

Youtube will Desinformationen über Krankheiten vermeiden

Youtube hat am Dienstag angekündigt, seine Richtlinien für medizinische Fehlinformationen zu verbessern. Inhalte, die im Widerspruch zu den Hinweisen der Gesundheitsbehörden stehen, unbewiesene Heilmittel anpreisen oder die Existenz bestimmter Krankheiten leugnen, werden gelöscht. Besonderes Augenmerk legt die Plattform auf Fehlinformationen zu Krebsbehandlungen, heißt es.

Trump-Anklage rückt brisante Tweets in den Fokus

Schon wieder ist Ex-US-Präsident Donald Trump angeklagt – zum vierten Mal mittlerweile. Wer sich die Anklage durchliest, wird schnell auf einen ganz besonderen Inhalt stoßen: Der US-Bundesstaat Georgia hat nämlich auch zwölf Tweets aufgelistet, die Trump jetzt möglicherweise zum Verhängnis werden könnten. Es sind Äußerungen, die er zwischen den Wahlen am 3. November 2020 und dem Sturm auf das Kapitol in Washington, D.C. am 6. Januar 2021 abgesetzt hat. Wir haben die Tweets für euch gesammelt.



