GTA 6: Rockstar hat keine Lust mehr auf Homeoffice – das sind die Gründe

Wie Bloomberg unter Berufung auf eine interne E‑Mail bei Rockstar berichtet, ruft der Spieleentwickler seine Mitarbeiter:innen zur Arbeit an GTA 6 für fünf Tage pro Woche zurück ins Büro. Während bislang auch im Homeoffice gearbeitet werden konnte, erklärt Publishing-Chefin Jenn Kolbe in der E‑Mail, dass „Sicherheits- und Produktivitäts­gründe“ ein Ende der Heimarbeit notwendig machten.

Rockstar: Sicherheitsbedenken nach Leaks?

Die interne E‑Mail war Berichten zufolge am Mittwoch an die Mitarbeiter:innen geschickt worden. Darin begründet Kolbe die Entscheidung weiter mit „greifbaren Vorteilen“ der Präsenzarbeit.

„Diese Veränderung bringt uns in die bestmögliche Position, um das nächste Grand Theft Auto in der Qualität und mit dem Feinschliff zu veröffentlichen, den es braucht“, so die Publishing-Chefin. Außerdem könne man so den zeitlichen Entwicklungsplan einhalten, heißt es weiter. Bisher ist ein Release des Spiels 2025 geplant.

Was die Sicherheits­bedenken der Rockstar-Chefetage angeht, so ist eine gewisse Vorsicht durchaus nachvollziehbar. Das Unternehmen war in den letzten Jahren immer wieder Opfer von Leaks geworden.

Zum Beispiel waren schon ein Jahr vor offizieller Ankündigung des Titels Bilder und Videos mit Spielszenen von GTA 6 an die Öffentlichkeit gedrungen. Die Hacker hatten die Daten damals über den Slack-Kanal des Unternehmens gestohlen und Rockstar anschließend mit der Veröffentlichung erpresst. Ein Zusammenhang der Sicherheitslücke mit Mitarbeiter:innen im Homeoffice besteht jedoch nicht.

Rockstar-Angestellte: Zurück ins Büro für Crunch?

Rockstars Rückruf der Belegschaft unter die direkte Kontrolle der Chefetage mit der Begründung einer „gesteigerten Produktivität“ hat zumindest einen leicht faden Beigeschmack: Das Unternehmen war lange Zeit bekannt dafür, Mitarbeiter:innen gerade gegen Ende der Entwicklungsphase unmenschlichen Arbeitsbedingungen auszusetzen.

Auf dem Weg zur Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 hatten Angestellte bei Rockstar unter anderem teilweise 100-Stunden-Wochen abzuleisten. Durch das in der Gaming-Branche als Crunch bezeichnete Vorgehen habe man Aussagen Betroffener zufolge „Privatleben, psychische Gesundheit und Ehen geopfert“. Das Unternehmen hatte sich daraufhin eine neue, menschlichere Firmenphilosophie auf die Fahnen geschrieben.

Ob der Rückruf aus dem Homeoffice zu einer erneuten Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führt, bleibt abzuwarten. Zur Produktivität bei der Remote-Arbeit gibt es derzeit keine eindeutige Studienlage. Manche Untersuchungen legen nahe, die Effektivität der Arbeit steige im Homeoffice, andere belegen das Gegenteil.

Sicher sagen lässt sich allerdings, dass einige Spieleschmieden ihre Mitarbeiter:innen ausschließlich zu Hause arbeiten lassen – und das mit Erfolg. Top-Games wie Spiderman 2 von Insomniac Games oder Jedi: Survivor von Electronic Arts wurden fast ausschließlich im Homeoffice entwickelt.

