Ewig Akku und praktisch unzerstörbar: Dieser Nokia-Klassiker soll zurückkehren

HMD Global ist das Unternehmen mit der Lizenz für Nostalgie. Der Hersteller darf Smartphones und Tablets mit dem Schriftzug Nokia bauen, produziert zwischendrin aber auch sogenannte Dumb-Phones. Die erinnern an die Handys der Neunzigerjahre. Statt eines Touchscreens gibt es eine klassische Telefontastatur. Das reicht zum Telefonieren und um Nachrichten zu verschicken. Viel mehr geht oft nicht.

Und doch können solche Modelle die Kund:innen anlocken. 2017 auf dem Mobile World Congress in Barcelona stahl die Neuinterpretation des Nokia 3310 der vorgestellten Smartphone-Charge die Show. Ein Jahr später folgte mit dem Nokia 8810 die Wiederauflage des aus dem Film Matrix bekannten Handys.

HMD Global teasert nächste Rückkehr

Auf X teilte das Unternehmen im März 2024 ein Bild. Zu sehen ist ein Luftballon und etwas, das wie eine gelbe Pille aussieht. Darunter steht groß: „It’s my birthday.“ Das Unternehmen schreibt dazu: „Eine Ikone kehrt diesen Mai zurück.“ Wer auf den zugehörigen Link klickt, kann sich gegen Herausgabe seiner Mailadresse rechtzeitig zum Start benachrichtigen lassen. Die Frage ist nur: Wofür?

Eigentlich kann die Antwort nur „Nokia 3210“ lauten. Das Gerät kam im Frühjahr 1999 auf den Markt, wird in diesem Jahr also 25. Außerdem hat HMD Global das Telefon laut dem Blog Nokiamob bereits bei einem Event in Kenia präsentiert.

Noch heute gilt das Handy unter Fans als das Vorzeigemodell für ein robustes Gehäuse, eine lange Akkulaufzeit – und Spielspaß. Denn der Klassiker Snake, in dem ihr eine Schlange auf der Suche nach Nahrung steuert, war damals vorinstalliert und nicht nur auf Pausenhöfen beliebt.

Fans müssen sich aber auf Änderungen gefasst machen. Sowohl auf dem Bild von HMD Global als auch auf dem von Nokiamob ist jeweils klar eine Kamera zu erkennen. Die hatte das Original nicht. Außerdem dürfte kein monochromer, sondern ein Farbbildschirm verbaut sein – genau wie bei den anderen Neuauflagen. Laut Nokiamob unterstützt die Neuauflage zudem Bluetooth und LTE (oder 4G). Gleich bleiben dürfte der Spaßfaktor, denn auch auf den neuen Handys kann man Snake spielen.

Wahrscheinlich dürfte das 3210 auch nicht zu teuer werden. Das 3310 und das 8810 sind für Preise zwischen 40 und 80 Euro zu haben. Die Originale sind auf Ebay deutlich teurer. Ob es wirklich so kommt, erfahren wir erst im Laufe des Mais.

